La société PsiQuantum compte développer le premier ordinateur quantique « à usage général »

S’efforçant de surmonter certains des défis majeurs de l’informatique quantique, l’entreprise PsiQuantum prévoit de concevoir un ordinateur non seulement avancé sur le plan technologique, mais aussi pratique et fiable pour des utilisations généralisées. Si la société est actuellement implantée aux États-Unis, elle prévoit de mener ce grand projet en Australie, après avoir bénéficié d’un investissement de près d’un milliard de dollars australiens.

Grâce aux qubits, qui peuvent exister simultanément dans plusieurs états, les ordinateurs quantiques sont en mesure de traiter des quantités massives d’information à une vitesse de loin supérieure aux ordinateurs classiques. Ils ont le potentiel de résoudre des problèmes trop complexes pour les systèmes conventionnels.

Depuis sa création en 2015, l’entreprise PsiQuantum, basée en Californie, se consacre au développement d’un ordinateur quantique commercial à grande échelle. Dans un ambitieux projet, la société compte s’implanter en Australie et y développer le premier ordinateur quantique « utile » au monde, d’ici 2029. « Nous serons capables de résoudre des problèmes complexes que nous ne pouvons tout simplement pas résoudre aujourd’hui, sans oublier les problèmes moins complexes, comme la détermination du meilleur itinéraire pour le transport routier ou l’organisation des ports et même des horaires des lycées », s’enthousiasme la scientifique en chef australienne Cathy Foley, selon un article du média ABC News.

Un système qui résiste aux erreurs

Dans l’informatique quantique, les erreurs sont fréquentes à cause de la fragilité des états quantiques, extrêmement sensibles aux perturbations de l’environnement. PsiQuantum cherche à développer un système capable de tolérer ces erreurs, c’est-à-dire qui est en mesure d’apporter des corrections sans affecter les calculs en cours. L’entreprise vise, entre autres, à produire des ordinateurs quantiques pratiques et fiables pour des applications réelles. Elle ambitionne en effet de développer un système qui pourrait être employé efficacement dans divers secteurs tels que l’industrie, la recherche scientifique et la défense.

L’entreprise prévoit d’établir le projet de recherche dans la ville de Brisbane, en Australie. Cette nouvelle installation devrait faire la taille d’un entrepôt de stockage moyen. Le choix géographique devrait satisfaire les scientifiques australiens, qui disent être enthousiastes à l’idée de préserver les fruits de leur recherche dans leur pays, contrairement au cas récent d’une nouvelle technologie photovoltaïque. En effet, certains types de cellules solaires innovantes ont été mis au point à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, mais ont ensuite été commercialisés principalement en Chine. Il faut savoir que PsiQuantum a été fondée par deux diplômés de l’Université australienne du Queensland (Australie).

Informatique quantique : une filière à soutenir en Australie

Le projet bénéficie du soutien des gouvernements, dont l’objectif est de faire de l’Australie un véritable leader mondial dans le domaine de la technologie quantique. Le Commonwealth australien et le gouvernement du Queensland ont tous deux engagé 470 millions de dollars pour soutenir PsiQuantum. L’entreprise bénéficiera ainsi d’un investissement totalisant 940 millions de dollars australiens, soit environ 571 millions d’euros. Cela reflète la stratégie visant à promouvoir l’innovation technologique et à renforcer la capacité scientifique de l’Australie dans ce domaine en plein essor.

« Cet investissement montre que nous souhaitons sérieusement construire un écosystème quantique solide ici en Australie », a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese, rapporte le média ABC News. Par ailleurs, le gouvernement du Queensland a également alloué 5 millions de dollars pour une étude explorant la manière dont l’informatique quantique pourrait améliorer l’organisation et la logistique des Jeux olympiques de Brisbane en 2032.