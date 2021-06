Les environnements professionnels toxiques augmentent le risque de dépression de 30%

L’environnement de travail est un facteur important concernant le bien-être mental des employés. Dans le cas d’un environnement toxique, dans lequel les heures de travail ne comptent plus, combiné à une absence de reconnaissance de la hiérarchie, voire à des situations d’intimidation ou de harcèlement, les risques de développer une dépression sont alors bien plus élevés.

Une étude de la population australienne sur un an a révélé que les travailleurs à temps plein employés par des organisations qui ne donnent pas la priorité à la santé mentale de leurs employés ont un risque trois fois plus élevé de recevoir un diagnostic de dépression. Et tandis que travailler de longues heures est un facteur de risque de décès d’une maladie cardiovasculaire ou d’un accident vasculaire cérébral, de mauvaises pratiques de gestion présentent un risque plus élevé de dépression.

L’étude de l’Université d’Australie du Sud, publiée dans la revue British Medical Journal, est dirigée par l’Observatoire du climat de sécurité psychosociale d’UniSA, la première plate-forme de recherche au monde explorant la santé et la sécurité psychologiques au travail. Le climat psychosocial de sécurité (PSC) est le terme utilisé pour décrire les pratiques de gestion et les systèmes de communication et de participation qui protègent la santé mentale et la sécurité des travailleurs.

Exigences professionnelles élevées et faible reconnaissance hiérarchique

L’auteur principal, Amy Zadow, affirme qu’une mauvaise santé mentale au travail peut être attribuée à de mauvaises pratiques de gestion, priorités et valeurs, qui se traduisent ensuite par des exigences professionnelles élevées et de faibles ressources. « Les preuves montrent que les entreprises qui ne récompensent pas ou ne reconnaissent pas leurs employés pour le travail acharné, imposent des exigences déraisonnables aux travailleurs et ne leur donnent pas d’autonomie, exposent leur personnel à un risque beaucoup plus élevé de dépression ».

L’experte de renommée internationale en santé mentale au travail, la professeure lauréate de l’ARC Maureen Dollard, affirme que l’étude révèle que si les travailleurs enthousiastes et engagés sont valorisés, travailler de longues heures peut conduire à la dépression. Les hommes sont également plus susceptibles d’entrer en dépression si leur lieu de travail accorde peu d’attention à leur santé psychologique.

En raison du fardeau mondial de la dépression, qui affecte environ 300 millions de personnes dans le monde et ne montre aucun signe de diminution malgré les traitements disponibles, une plus grande attention est désormais accordée aux environnements de travail qui fonctionnent mal et qui pourraient contribuer au problème. Des niveaux élevés d’épuisement professionnel et d’intimidation au travail sont également liés à l’incapacité des entreprises à soutenir la santé mentale des travailleurs.

Les conséquences néfastes de l’intimidation au travail

Un deuxième article co-écrit par le professeur Dollard et publié dans la revue European Journal of Work and Organizational Psychology plus tôt ce mois-ci, a révélé qu’un faible PSC était un prédicteur important de l’intimidation et de l’épuisement émotionnel. « Le manque de consultation des employés et des syndicats sur les questions de santé et de sécurité au travail et le peu de soutien à la prévention du stress sont liés à un faible PSC dans les entreprises ».

« Nous avons également constaté que l’intimidation dans une unité de travail peut non seulement affecter négativement la victime, mais aussi l’agresseur et les membres de l’équipe qui sont témoins de ce comportement. Il n’est pas rare que tout le monde dans la même unité soit victime d’un épuisement professionnel ».

« Dans cette étude, nous avons étudié l’intimidation dans un contexte de groupe et pourquoi elle se produit. Parfois, le stress est un déclencheur de l’intimidation et dans le pire des cas, il peut définir un niveau de comportement ‘acceptable’ pour les autres membres de l’équipe. Mais surtout, l’intimidation peut être prédite à partir de l’engagement d’une entreprise envers la santé mentale, afin qu’elle puisse être évitée », explique Dollard.

Des coûts importants pour les entreprises

Les coûts globaux de l’intimidation au travail et de l’épuisement professionnel des travailleurs sont importants, se manifestant par l’absentéisme, un faible engagement au travail, des congés pour stress et une faible productivité. L’ampleur du problème a été reconnue en 2019 avec la mise en place par l’Organisation internationale du travail (OIT) d’une Commission mondiale sur l’avenir du travail et appelant à « une approche centrée sur l’humain, plaçant les personnes et le travail qu’elles accomplissent au centre de la vie économique et sociale ».

« Les implications pratiques de cette recherche sont considérables. Des niveaux élevés d’épuisement professionnel sont extrêmement coûteux pour les organisations et il est clair qu’un changement organisationnel de haut niveau est nécessaire pour résoudre le problème », déclare le professeur Dollard.

Sources : British Medical Journal