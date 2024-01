Éruption solaire simultanée sur deux hémisphères du Soleil, un phénomène rare

Récemment, deux éruptions solaires ont éclaté presque en même temps au niveau de taches solaires situées sur des hémisphères opposés, entraînant sur Terre des interruptions de la réception radio. Ce type d’événement simultané est qualifié de « très rare » par les chercheurs.

Le soleil a récemment manifesté une activité exceptionnelle : le 22 janvier, deux éruptions solaires d’une puissance considérable ont éclaté simultanément sur des hémisphères opposés. Cet événement rare, connu sous le nom d’éruption solaire sympathique, signale une phase intense du cycle solaire de 11 ans. Il annonce une période de turbulences solaires accrues. Cette occurrence, non seulement rare, mais aussi significative, pourrait perturber temporairement les communications terrestres et la météorologie spatiale.

Un phénomène astronomique exceptionnel

Les deux récentes éruptions solaires, émanant des taches solaires AR3559 et AR3561, représentent un phénomène astronomique remarquable tant par sa synchronisation que par sa puissance. Ces taches solaires, situées sur des hémisphères opposés de l’étoile, ont produit des éruptions à une distance d’environ 500 000 kilomètres l’une de l’autre, selon Spaceweather.com. Cette distance est supérieure à celle qui sépare la Terre de la Lune, qui est d’environ 384 400 kilomètres.

L’énergie libérée par ces éruptions solaires a été considérable, avec une puissance combinée équivalente à une éruption de classe M5.1. Cette classification place ces éruptions parmi les plus puissantes, juste en dessous des éruptions de classe X, les plus intenses. La magnitude M5.1 indique une quantité significative d’énergie libérée, capable d’affecter les systèmes spatiaux et terrestres.

L’impact de ces éruptions solaires sur la Terre a été direct et mesurable. L’une des conséquences les plus immédiates a été une panne radio d’une durée de 30 minutes affectant l’Indonésie et certaines régions de l’Australie. Cet effet a été causé par l’onde de particules à haute énergie éjectée lors des éruptions.

En atteignant la Terre, ces particules ont interagi avec le champ magnétique terrestre, créant des perturbations dans l’ionosphère. Il s’agit de la couche de l’atmosphère terrestre chargée électriquement, jouant un rôle clé dans la transmission des ondes radio. Lorsqu’elle est perturbée par des particules solaires énergétiques, cela peut entraîner des interruptions temporaires des communications radio, comme ce fut le cas lors de cet événement.

Comprendre les éruptions solaires sympathiques

Les éruptions solaires sympathiques telles que celles observées récemment, autrefois considérées comme de simples coïncidences, sont en réalité interconnectées par des structures complexes au sein du soleil. Une étude de 2002 a notamment joué un rôle important dans cette révélation, montrant que les éruptions appariées sont liées par de vastes boucles de champ magnétique. Ces boucles, bien qu’invisibles à l’œil nu, s’étendent sur de grandes distances à travers le soleil, reliant des régions actives éloignées. Lorsqu’une perturbation se produit dans une de ces régions, elle peut se propager le long de ces boucles magnétiques et déclencher une éruption dans une autre région, créant ainsi une éruption solaire sympathique.

De plus, selon l’étude, les composantes jumelles d’une poussée sympathique peuvent être séparées jusqu’à 30 minutes. On ne sait pas exactement combien de temps s’est écoulé entre les éruptions des deux récentes éruptions, mais elles n’étaient probablement séparées que de quelques minutes, voire quelques secondes, selon les images capturées par l’Observatoire de la dynamique solaire de la NASA.

Montée en puissance de l’activité solaire

Une étude de 2022, qui a examiné 40 ans de données sur les éruptions solaires, a mis en évidence que les éruptions solaires sympathiques, bien que très rares, pourraient se produire plus souvent durant le pic d’activité solaire. Ce phénomène coïncide avec une période où le champ magnétique de l’étoile devient plus chaotique et s’entremêle davantage.

Le soleil suit un cycle d’activité de 11 ans, alternant entre des périodes de calme relatif et des phases de forte activité, connues sous le nom de maximum solaire. Durant ces phases, le nombre et l’intensité des éruptions solaires augmentent significativement. Les scientifiques anticipent que nous approchons du prochain maximum solaire, qui pourrait débuter dans les prochains mois.

L’étude de cette phase de haute activité est cruciale non seulement pour la recherche astronomique, mais aussi pour la préparation aux impacts potentiels sur les technologies terrestres et spatiales. Les éruptions solaires puissantes peuvent affecter les satellites et les communications terrestres, et même les réseaux électriques. La surveillance et l’étude continues de ces phénomènes solaires sont donc essentielles.

L’activité solaire connaît actuellement une phase d’intensification notable, avec une augmentation du nombre et de la taille des taches solaires, ainsi que des éruptions solaires plus fréquentes et plus puissantes. Cela marque l’approche du maximum solaire, prévu initialement pour 2025, mais qui pourrait débuter plus tôt.