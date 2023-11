Une explosion cosmique record a perturbé l’atmosphère terrestre

L’observation de l’explosion GRB 221009A, un phénomène spatial d’une intensité inégalée, a permis de constater son effet notable sur l’ionosphère terrestre. Elle souligne l’interaction significative entre des événements cosmiques lointains et notre atmosphère.

En octobre 2022, une explosion spatiale d’une magnitude exceptionnelle, baptisée GRB 221009A, a eu lieu à des milliards d’années-lumière de la Terre. Cet événement, résultant de la formation d’un trou noir, s’est distingué par son intensité sans précédent, au point de perturber l’atmosphère terrestre.

Cette découverte, détaillée récemment dans la revue Nature Communications, confirme les interactions supposées entre les phénomènes cosmiques lointains et notre environnement planétaire.

Perturbation ionosphérique : un phénomène inédit

Le sursaut gamma GRB 221009A, survenu en octobre 2022, était d’une puissance remarquable, avec une énergie culminant à 18 téraélectronvolts. Cette énergie phénoménale a entraîné des variations conséquentes dans le champ électrique de l’ionosphère terrestre, une couche atmosphérique située à environ 500 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. Plus précisément, les scientifiques ont pu observer des changements dans la basse ionosphère, à des altitudes comprises entre 60 et 100 kilomètres.

De plus, l’équipe de recherche, sous la direction de l’astrophysicien Mirko Piersanti, a mis en évidence que les effets de GRB 221009A s’étendaient au-delà de la basse ionosphère, impactant également la haute ionosphère. Cette observation est particulièrement importante, car elle illustre l’influence étendue des rayons gamma, normalement inoffensifs.

En effet, bien que les rayons gamma soient une composante habituelle des phénomènes cosmiques énergétiques, leur capacité à affecter la haute ionosphère révèle une interaction plus complexe et plus étendue entre les événements spatiaux lointains et l’environnement terrestre.

Rayons gamma : un danger lointain, mais réel

Les rayons gamma représentent la frange la plus énergétique du spectre électromagnétique. Ils sont générés lors d’événements cosmiques d’une énergie extrême. Sur Terre, ces rayons sont habituellement absorbés par les différentes couches de l’atmosphère.

L’impact de l’explosion GRB 221009A sur l’ionosphère terrestre offre un exemple frappant de cette interaction. Bien que cette explosion se soit produite à des distances incroyablement éloignées de la Terre, son effet sur l’ionosphère a été suffisamment puissant pour être comparé aux éruptions solaires, des phénomènes nettement plus proches de notre planète.

Cette comparaison souligne non seulement la force exceptionnelle de l’explosion GRB 221009A, mais aussi son potentiel d’influence significative sur l’atmosphère terrestre. En effet, les éruptions solaires sont connues pour leur capacité à perturber l’ionosphère, affectant ainsi divers aspects tels que les communications radio et les systèmes de navigation. Cette découverte suggère de nouvelles approches pour l’étude des interactions entre les événements cosmiques lointains et les dynamiques atmosphériques, soulignant l’importance de surveiller ces phénomènes pour mieux comprendre et anticiper leurs impacts sur notre environnement.

Quelles sont les implications pour nos modèles théoriques ?

Cependant, l’effet des sursauts gamma n’a pas été étudié sur l’ensemble de l’ionosphère, c’est pourquoi Piersanti et ses collègues ont cherché à mesurer son effet sur la face supérieure de la couche. Pour cela, ils ont exploité des données satellitaires et ont pu, pour la première fois, détecter et mesurer les variations du champ électromagnétique à des altitudes ionosphériques élevées.

En réalité, les effets ont été énormes, bien que le sursaut gamma lui-même n’ait duré qu’environ 7 minutes. L’effet enregistré sur l’ionosphère cependant, a persisté pendant environ 10 heures. Selon les chercheurs, savoir cela peut nous aider à mieux comprendre et modéliser les effets des explosions distantes sur l’atmosphère terrestre et à prédire ce qui pourrait arriver si une explosion se produisait à proximité.

Les données recueillies par l’équipe de Piersanti vont permettre d’élaborer des modèles plus précis de l’atmosphère terrestre et de son interaction avec les phénomènes cosmiques, comme les éruptions solaires. Dans le contexte de cette explosion (GRB 221009A), la dégradation, même temporaire, de l’ozone pourrait avoir des conséquences sur la santé humaine et les écosystèmes en raison d’une augmentation de l’exposition aux rayonnements ultraviolets nocifs.

Cette étude marque donc un pas en avant dans la recherche sur ces interactions cosmiques. Elle met en lumière la nécessité de surveiller continuellement l’espace pour détecter et analyser ces événements. Cette surveillance est essentielle non seulement pour la recherche scientifique, mais aussi pour la protection des infrastructures terrestres et spatiales.

Source : Nature Communications