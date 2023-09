Des faisceaux laser torsadés pourraient permettre la transmission d’informations via des ondes gravitationnelles

Une étude récente dévoile le potentiel des faisceaux laser torsadés dans la création d’ondes gravitationnelles — en exploitant les faisceaux de Bessel. Cette avancée pourrait mener à des systèmes de communications dont les transmissions seraient plus sécurisées et efficaces. Par ailleurs, elle offre potentiellement un nouvel outil pour étudier des phénomènes astrophysiques complexes.

L’exploration incessante des possibilités de la communication a conduit des scientifiques à se tourner vers des phénomènes astrophysiques, tels que les ondes gravitationnelles, pour envisager de nouvelles méthodes de transmission de l’information. Dans ce contexte, une récente étude s’est penchée sur l’utilisation de faisceaux laser torsadés pour générer des ondes gravitationnelles contrôlables, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans la recherche en physique et en technologie de communication.

Cette recherche, menée par l’Université Grenoble-Alpes (France), explore le potentiel des faisceaux de Bessel dans le régime de haute fréquence et examine les implications de cette technologie pour l’envoi efficace de messages sécurisés. Elle est disponible sur la plateforme de pré-impression arXiv, en attente de relecture par les pairs.

Un nouveau domaine de recherche

Les ondes gravitationnelles, phénomènes prédits par la théorie de la relativité générale d’Einstein, sont des ondulations de l’espace-temps générées par des mouvements accélérés d’objets massifs, comme les trous noirs. Elles sont le sujet de recherches intensives visant à déchiffrer certains des mystères de notre univers.

Dans ce cadre, l’étude menée par Killian Martineau et ses collègues se distingue en explorant une approche inédite. Les chercheurs ont examiné le potentiel de la lumière torsadée, une forme de lumière qui possède une impulsion angulaire orbitale, pour générer des ondes gravitationnelles dans le régime de haute fréquence. Leur étude s’est particulièrement concentrée sur les faisceaux de Bessel, des solutions aux équations de Maxwell qui décrivent des ondes électromagnétiques.

Focus sur les faisceaux de Bessel

Les faisceaux de Bessel tirent leur nom du mathématicien Friedrich Bessel, en raison de leur relation avec les fonctions de Bessel, qui sont des solutions de l’équation différentielle de Bessel.

Contrairement aux faisceaux gaussiens classiques qui se dispersent avec la distance, les faisceaux de Bessel ont la propriété remarquable de pouvoir se reformer après avoir rencontré un obstacle, ce qui les rend non diffractants. Cette propriété de non-diffraction signifie que les faisceaux de Bessel peuvent maintenir leur forme sur de longues distances sans se disperser, ce qui est particulièrement utile dans diverses applications telles que la microscopie, la manipulation de particules et, comme mentionné, la génération d’ondes gravitationnelles.

Les faisceaux de Bessel peuvent être générés en utilisant des éléments optiques spéciaux, tels que des axicones, qui convertissent un faisceau gaussien en un faisceau de Bessel. Les propriétés uniques des faisceaux de Bessel, telles que leur capacité à se propager sans diffraction et à se reconstruire après avoir été obstrués, les rendent extrêmement précieux dans les domaines de la physique et de l’optique appliquées, permettant de nouvelles approches et expérimentations dans l’étude de la lumière et des ondes électromagnétiques.

Lumière torsadée et ondes gravitationnelles

Les faisceaux laser torsadés sont une technologie émergente qui utilise des faisceaux de lumière ayant une impulsion angulaire orbitale, permettant ainsi aux photons de suivre une trajectoire hélicoïdale. Cette caractéristique unique permet aux lasers torsadés de transporter une quantité significative d’énergie, ce qui les rend particulièrement intéressants pour la génération d’ondes gravitationnelles.

Les propriétés spécifiques des ondes gravitationnelles générées, telles que la fréquence, les états de polarisation et la direction d’émission, sont modulables. Les chercheurs peuvent ajuster les paramètres de l’impulsion laser, tels que la durée de l’impulsion et l’intensité, ainsi que les arrangements optiques, afin de contrôler précisément ces propriétés. Cela signifie que les scientifiques peuvent, en théorie, créer des ondes gravitationnelles avec les caractéristiques désirées pour des applications spécifiques.

Implications futures

Cette capacité à manipuler les ondes gravitationnelles à petite échelle ouvre un éventail de possibilités dans divers domaines de recherche. En physique fondamentale, cela pourrait permettre de tester et de vérifier des théories relatives à la nature de l’espace-temps et de la gravité.

Dans le domaine de la communication, les propriétés uniques des ondes gravitationnelles, telles que leur capacité à traverser la matière sans être altérées, pourraient permettre la conception de systèmes de communication extrêmement sécurisés et efficaces. Les informations transmises par ce biais seraient à l’abri des interférences et des écoutes, offrant ainsi un niveau de sécurité inégalé dans la transmission de l’information.

Par ailleurs, les ondes gravitationnelles, en tant que messagers cosmiques, peuvent fournir des informations précieuses sur des objets célestes et des événements astrophysiques qui sont autrement inaccessibles par les méthodes d’observation conventionnelles. Ainsi, les scientifiques pourraient étudier indirectement des phénomènes cosmiques encore inexplorés.

Source : arXiv