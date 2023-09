La fin des NFT : 95% d’entre eux n’ont plus aucune valeur

Après avoir atteint un sommet spectaculaire il y a deux ans, le marché des NFT a connu une chute vertigineuse et n’a jamais pu remonter la pente. Une étude récente vient d’empirer la désillusion des investisseurs en révélant que 95% de tous les actifs NFT sont actuellement sans valeur.

Les NFT (Tokens Non Fongibles en français), autrement dit des jetons cryptographiques uniques et non interchangeables représentant la propriété d’un objet numérique, ont atteint leur apogée en 2021. La valeur de certains NFT durant cette période allait jusqu’à plusieurs millions de dollars, attirant l’attention des médias et des investisseurs du monde entier. Mais récemment, une étude publiée sur la plateforme de cryptographie dappGambl, a dévoilé un tableau sombre de l’évolution du marché. Le rapport, intitulé « Dead NFTs: ​​The Evolving Landscape of the NFT Market », conclut que la plupart de ces jetons ne valent presque plus rien aujourd’hui.

Selon les spécialistes, sur les 73 257 collections NFT analysées, 69 795, soit environ 95%, ont une capitalisation boursière de zéro Ether. Cette énorme part drastiquement dévalorisée appartiendrait à environ 23 millions d’investisseurs.

:: LE T-SHIRT QUI SOUTIENT LA SCIENCE ! ::



La chute du marché

Pour donner une idée de l’importance de la chute du marché des NFT, même de nombreuses (18%) collections de premier plan ont maintenant un prix plancher de zéro. 41% sont modestement évaluées entre 5 et 100 dollars et moins de 1% de ces NFT seulement ont un prix supérieur à 6000 dollars. Autrement dit, les actifs de haute valeur, même parmi les plus recherchés, se font vraiment rares.

La dévalorisation des NFT s’explique en partie par l’absence de leur utilité réelle. Ils deviennent tout simplement obsolètes une fois l’engouement autour d’eux estompé, puisqu’ils ne servent plus à rien. Une autre raison est la saturation du marché alors que l’offre excède largement la demande. L’étude a révélé que près de 79% de toutes les collections de NFT n’ont pas encore été vendues. Il y a donc un déséquilibre significatif entre la création de nouveaux NFT et la demande réelle pour ces actifs numériques, poussant les collectionneurs potentiels à devenir plus sélectifs lors des achats, d’où une baisse encore plus importante des prix.

Un marché semé d’embûches

Il y eut une période où le marché des NFT se trouvait au milieu d’une excitation et d’un optimisme démesurés, surtout durant les phases d’escalade rapide des prix et de ventes historiques. Ces jetons étaient devenus ultrapopulaires et recevaient une attention médiatique considérable. Les gros titres concernant les NFT étaient souvent centrés sur des histoires de succès et de ventes à des prix astronomiques. Cela a créé une image de richesse facile et de succès instantané associée à ces actifs numériques. Cependant, la chute brutale des prix, passant de millions de dollars à presque plus rien en l’espace de deux ans, confirme que le marché des NFT était majoritairement alimenté par une bulle spéculative. Dans l’analyse, il est même mentionné que le marché est « semé d’embûches et de pertes potentielles ».

Malgré le crash, le rapport de dappGambl affirme que ce n’est pas encore tout à fait la fin pour les NFT. Sous certaines conditions, ils ne seraient pas voués à disparaître. D’après les spécialistes, s’ils veulent résister aux fluctuations du marché, les créateurs de ces actifs devraient offrir une utilité réelle en les faisant devenir bien plus que de simples objets de collection numériques.

Source : dappGambl