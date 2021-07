La fuite d’un pipeline sous-marin provoque un gigantesque incendie dans le golfe du Mexique

C’est une scène infernale qui s’est déroulée hier dans le golfe du Mexique. Une petite zone d’océan était littéralement en feu suite à la rupture d’un pipeline sous-marin, selon Reuters. L’incendie semble avoir été rapidement contrôlé et éteint par des équipes de secours de la société pétrolière responsable de l’infrastructure.

Les flammes orange vif jaillissant de l’eau, ressemblant à de la lave en fusion, ont été surnommées « œil de feu » sur les réseaux sociaux en raison de la forme circulaire de l’incendie, qui a fait rage à une courte distance d’une plateforme pétrolière de la société Pemex. Il a fallu plus de cinq heures pour venir à bout de l’incendie.

Une première vidéo aérienne de la scène apocalyptique a fait le tour du web dès sa publication, montrant des flammes orange vif jaillissant de l’océan :

The ocean is on fire in the Gulf of Mexico after a pipeline ruptured. Good system.

pic.twitter.com/5HK6VVfxOP

— Eoin Higgins (@EoinHiggins_) July 2, 2021