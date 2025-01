Le premier avion commercial à « fuselage intégré » attendu pour 2030

Si les jets destinés aux opérations militaires bénéficient d’un design de plus en plus avancé, les avions commerciaux conservent la même configuration depuis les premiers vols. Cependant, JetZero est sur le point de changer la donne. En partenariat avec les géants de l’ingénierie Siemens et Northrop Grumman, ainsi que l’US Air Force, l’entreprise entrevoit une vision plus futuriste des avions commerciaux, s’inspirant d’une conception centenaire appelée « blended wing body » (« fuselage intégré » pour l’équivalent francophone). Cette configuration, selon JetZero, rend les avions plus silencieux et réduit la consommation de carburant jusqu’à 50 %.

Transformer l’avenir du transport aérien est la vision portée par JetZero. L’entreprise fait partie de ces start-up qui explorent des alternatives efficaces pour réduire à zéro les émissions de carbone dans le secteur de l’aviation, qui représente aujourd’hui 2,5 % des émissions mondiales.

Dans un projet ambitieux, JetZero s’est engagée à concevoir des avions commerciaux plus plats, plus silencieux, tout en réduisant leur consommation de carburant. Pour atteindre cet objectif, la start-up américaine rompt avec les designs traditionnels. Les futurs appareils adopteront un profil dans lequel les ailes s’intègrent harmonieusement au fuselage, réduisant à la fois le volume global et les résistances aérodynamiques.

Un design centenaire, mais prometteur

L’idée du fuselage intégré remonte à près d’un siècle. Imaginée par Nicolas Woevodsky, un ingénieur aéronautique russe, cette configuration est longtemps restée théorique, n’étant utilisée que pour quelques modèles de drones militaires. JetZero y a pourtant vu un potentiel immense.

Ce design offre une surface portante unique qui améliore significativement l’aérodynamisme, réduisant ainsi la traînée de 30 %, selon l’entreprise. En outre, ces avions sont plus légers que les modèles traditionnels au fuselage tubulaire, ce qui pourrait réduire la consommation de carburant jusqu’à 50 %.

« Les avions à fuselages mixtes ont le potentiel de réduire considérablement la demande en carburant et d’augmenter la portée. Le déplacement rapide, efficace et sur de longues distances des forces et du fret est une capacité essentielle pour mettre en œuvre des stratégies de sécurité nationale », a déclaré dans un communiqué de Northrop Grumman, Frank Kendall, secrétaire de l’US Air Force.

Cette configuration offre également un espace intérieur plus vaste et un meilleur confort pour les 250 passagers que l’appareil de JetZero pourra accueillir. Par ailleurs, leur prototype d’essai, en développement, sera intégralement compatible avec les carburants classiques et les carburants verts. Son autonomie devrait être d’au moins 9 250 km, selon les données fournies par JetZero.

Lors d’une conférence de presse au CES 2025, qui s’est tenue du 8 au 11 janvier à Las Vegas, JetZero a dévoilé son plan audacieux au grand public. La start-up y a également dévoilé sa collaboration avec Siemens et Northrop Grumman, deux piliers de l’industrie aéronautique.

Le premier prototype (à échelle réduite) approuvé par la FAA, d’une envergure de 7 mètres et baptisé « Pathfinder », est le fruit d’un partenariat avec Northrop Grumman et l’US Air Force. Sa configuration aérodynamique a déjà été validée en laboratoire. Des tests en conditions réelles sont désormais en cours.

Siemens, de son côté, apportera son expertise en matière de logiciels avancés et d’automatisation dans la mise en place d’une « usine du futur ». Cette installation permettra de concevoir et de tester virtuellement les avions avant leur production finale.

Un premier vol d’essai d’ici 2027

JetZero et ses partenaires prévoient de réaliser un premier vol d’essai en 2027. Un délai ambitieux, mais réalisable grâce aux technologies numériques. Ces modèles virtuels permettront de gagner du temps sur certaines étapes de conception, notamment grâce à des outils d’intelligence artificielle.

« Ce jumeau numérique est un avantage concurrentiel stratégique pour nous, permettant de créer efficacement une simulation virtuelle en gardant à l’esprit la finalité », a expliqué Tom O’Leary, cofondateur et PDG de JetZero, à LiveScience. Si tout se déroule comme prévu, le premier avion commercial à fuselage intégré, issu en partie de cette technologie de conception innovante, pourrait entrer en service d’ici 2030.