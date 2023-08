La mystérieuse « galaxie fantôme » NGC 6684 révélée par le télescope spatial Hubble

Le télescope Hubble, outil phare de l’astronomie moderne, a révélé une image de la galaxie NGC 6684. Cette galaxie lenticulaire, située à 44 millions d’années-lumière, présente des caractéristiques uniques, à mi-chemin entre les galaxies spirales et elliptiques. L’étude de cette image pourrait offrir de nouvelles perspectives sur la formation et la composition des galaxies.

L’exploration spatiale, grâce à des outils technologiques de pointe, continue de dévoiler les mystères de l’Univers. Au cœur de cette quête de connaissance, le télescope spatial Hubble joue encore un rôle prépondérant, dévoilant régulièrement des facettes inédites de l’espace.

Dans ce contexte, une étude récente menée à l’aide de Hubble a mis en lumière la galaxie NGC 6684, présentée dans un communiqué de la NASA. Il s’agit d’un type particulier de galaxie, à mi-chemin entre une galaxie spirale et une galaxie elliptique. Elle se trouve à environ 44 millions d’années-lumière de la Terre, dans la constellation du Paon.

Cette observation offre des détails inédits sur les galaxies lenticulaires, enrichissant ainsi notre compréhension de la dynamique interstellaire. Les implications de cette étude pourraient redéfinir notre perception des structures galactiques et ouvrir la voie à de nouvelles recherches dans le domaine de l’astronomie.

Les galaxies lenticulaires : entre spirale et elliptique, une forme fantomatique

Les galaxies lenticulaires, dont NGC 6684 est un exemple remarquable, se distinguent nettement des autres types de galaxies que nous connaissons. Leur structure est dominée par un vaste disque central. Cependant, à la différence des galaxies spirales, comme la Voie lactée, elles ne présentent pas de bras spiraux bien définis s’étendant à partir de leur centre. Cette absence est l’une des raisons pour lesquelles elles sont souvent considérées comme intermédiaires entre les galaxies spirales et elliptiques.

La morphologie des galaxies lenticulaires est le résultat d’une combinaison des propriétés intrinsèques des galaxies spirales et elliptiques. Alors que les galaxies spirales sont caractérisées par des bras distincts et une activité de formation d’étoiles intense, et que les galaxies elliptiques sont dominées par des étoiles plus anciennes et une forme plus globulaire, les galaxies lenticulaires empruntent des éléments des deux.

De fait, leur population stellaire est composée d’étoiles plus anciennes. La faible présence de gaz et de poussière interstellaires dans ces galaxies limite la formation de nouvelles étoiles. Cette caractéristique se traduit par une luminosité plus faible et plus diffuse, conférant à ces galaxies une teinte pâle. Cette luminosité atténuée, associée à leur structure indistincte, leur donne souvent une allure éthérée, voire « fantomatique ».

Un objectif ambitieux

L’image récemment révélée de la galaxie NGC 6684 n’est pas une simple photographie isolée, mais fait partie d’un projet ambitieux de la NASA baptisé « Every Known Nearby Galaxy ». Cette initiative vise à cartographier et à étudier en profondeur l’ensemble des galaxies qui se trouvent dans un rayon de 32,6 millions d’années-lumière de la Terre.

Avant le lancement de ce projet, le télescope Hubble avait déjà scruté une grande partie de cet espace, ayant observé près des trois quarts de ces galaxies voisines. Cependant, malgré ces observations antérieures, il reste encore un quart de cet univers local à explorer.

L’importance de « Every Known Nearby Galaxy » réside dans sa capacité à fournir une vue d’ensemble complète de notre voisinage cosmique. En observant et en analysant ces galaxies, les chercheurs peuvent obtenir des informations détaillées sur les étoiles qui les composent. Cela permet non seulement de comprendre la composition et la structure de ces galaxies, mais aussi d’appréhender les différents processus et environnements qui ont conduit à leur formation et à leur évolution actuelle.

La constellation du Paon

La galaxie NGC 6684 est localisée dans une région spécifique du ciel, à savoir la constellation du Paon. Elle est visible depuis l’hémisphère sud de notre planète, d’où son appartenance au ciel austral. Elle est plus précisément localisée dans une zone du ciel où trois autres constellations, également inspirées d’oiseaux, sont présentes. Ces quatre constellations sont regroupées sous l’appellation « Oiseaux du Sud ». Outre le Paon, on y trouve par exemple la Grue, le Toucan et le Phénix.

Le terme « Paon » est directement lié à l’histoire et à l’étymologie. En effet, « Paon » est la traduction française du mot latin « Pavo ». Dans la mythologie et l’histoire, le paon est souvent associé à la beauté et à la vanité en raison de ses plumes chatoyantes. De la même manière, la constellation du Paon se distingue dans le ciel par un ensemble d’étoiles brillantes et remarquables, servant de repère pour ceux qui scrutent le ciel nocturne de l’hémisphère sud.

Hubble, en immortalisant NGC 6684, confirme une fois de plus sa prouesse technologique, offrant des clichés époustouflants de l’espace. Chaque cliché révèle de nouveaux pans de l’infinie complexité et splendeur de notre univers.

Source : NASA