La militante suédoise pour la lutte contre le changement climatique, Greta Thunberg, âgée de 16 ans, a demandé mercredi dernier au Congrès « d’écouter les scientifiques », qui sonnent l’alarme sur la menace du réchauffement climatique depuis un certain temps déjà…

Plutôt que de faire un discours préparé devant le comité du House Climate Crisis et le House Foreign Affairs, Greta Thunberg a déclaré joindre comme témoignage un rapport marquant des Nations unies, publié en 2018, qui mettait en garde contre de terribles conséquences pour la planète si l’atmosphère se réchauffait de plus de 1.5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Le document, préparé par le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Intergovernmental Panel on Climate Change, soit IPCC), déclare que les gouvernements mondiaux devraient prendre des mesures « sans précédent » pour réduire les émissions de carbone afin d’éviter les pires effets du réchauffement planétaire.

« Je soumets ce rapport en tant que mon témoignage, parce que je ne veux pas que vous m’écoutiez moi, je veux que vous écoutiez les scientifiques », a déclaré Thunberg. « J’aimerais que vous vous unissiez derrière la science. Et ensuite, j’aimerais que vous preniez des mesures concrètes. Merci », a-t-elle ajouté.

Thunberg était accompagnée de ses collègues, également des jeunes militants pour le climat, Jamie Margolin, cofondateur de la campagne « Zero Hour » sur le climat, Vic Barrett de l’Alliance for Climate Education et Benji Backer de l’American Conservation Coalition. « Ma génération s’est engagée sur une planète qui est en train de s’effondrer. L’activisme des jeunes pour le climat ne devrait même pas exister », a déclaré Margolin.

Ce témoignage intervient peu de temps après que l’administration Trump ait annoncé son intention de révoquer la capacité de la Californie à imposer des normes plus strictes en matière d’émissions automobiles. Pourtant, on sait que la pollution générée par les automobiles contribue de manière significative au réchauffement de la planète.

Récemment, Thunberg est devenue l’un des visages les plus en vue d’un mouvement dirigé par des jeunes, appelant à l’action face à la catastrophe climatique imminente, et ce témoignage s’inscrivait dans un itinéraire bien chargé, menant jusqu’à Washington.

Lundi dernier, elle rencontrait l’ancien président américain Barack Obama, qui la considère comme « l’un des plus grands défenseurs de notre planète ».

Après sa déposition de mercredi, Thunberg a déclaré qu’elle se présenterait devant la Cour suprême pour soutenir un groupe de poursuites judiciaires contre le changement climatique, avant de contacter la House Ways et le Mens Committee.

Vendredi, Thunberg dirigera une journée internationale de manifestations contre le changement climatique lors d’une marche à New York. « J’essaie simplement de faire le plus de différence possible, en particulier en informant les gens, en leur faisant prendre conscience de la crise climatique », a déclaré Thunberg.

On my way to Capitol Hill. At 10h we’ll testify at The House Committee on Foreign Affairs. At 12h I will support Our Children's Trust at the Supreme Court. Then at 17h ET I will address Members of Congress in the Ways & Means Committee Hearing Room. #UniteBehindTheScience pic.twitter.com/YRgbykuvWa

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 18, 2019