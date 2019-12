929 Partages











L’objet de Hoag est un objet cosmique pour le moins particulier. Il s’agit d’une galaxie atypique qui possède une forme en anneau. En réalité, il s’agit en quelques sortes d’une “galaxie au sein d’une galaxie”, au sein d’une autre galaxie. À l’heure actuelle, les scientifiques ne savent ni comment ni pourquoi une telle galaxie s’est formée.

Avec un anneau parfaitement symétrique entourant une sphère d’étoiles rouges, l’objet de Hoag est indéniablement l’un des plus beaux mystères de l’univers. Cet objet sème le doute chez les astronomes depuis sa découverte en 1950 par l’astronome Arthur Hoag. Si vous observez avec minutie la constellation du serpent, dans le ciel du nord, vous pourriez bien apercevoir cette galaxie particulière.

L’objet en question est une galaxie rare, en forme d’anneau, faisant environ 100’000 années-lumière de diamètre (soit légèrement plus grand que la Voie lactée). Elle est située à quelque 600 millions d’années-lumière de la Terre.

Dans une image récente de l’objet, prise par le télescope spatial Hubble et traitée par le géophysicien Benoit Blanco, un anneau lumineux de milliards d’étoiles bleues forme un cercle parfait autour d’une sphère d’étoiles rougeâtres beaucoup plus petite et plus dense. Dans l’espace sombre qui sépare les deux anneaux stellaires, une autre galaxie annulaire (beaucoup plus éloignée de nous), s’y trouve.

Alors que se passe-t-il réellement dans cette galaxie ? Qu’est-ce qui a déchiré l’objet de Hoag en deux ? À l’heure actuelle, les astronomes ne sont toujours pas sûrs de la réponse…

Il faut savoir que les galaxies à anneaux représentent moins de 0.1% de toutes les galaxies connues et ne sont donc pas les objets les plus faciles à étudier. Hoag lui-même a suggéré que la formation de l’anneau particulier de la galaxie était peut-être simplement une illusion d’optique causée par une lentille gravitationnelle (un effet qui se produit lorsque des objets d’une masse extrêmement élevée courbent et magnifient la lumière). Mais des études ultérieures effectuées avec de meilleurs télescopes, ont réfuté cette idée.

Une autre hypothèse populaire suggère que l’objet de Hoag était autrefois une galaxie en forme de disque plus commune, mais qu’une ancienne collision avec une galaxie voisine aurait creusé un trou dans le centre du disque, ce qui aurait faussé en permanence son attraction gravitationnelle. Cependant, si une telle collision s’était produite au cours des 3 derniers milliards d’années, les astronomes examinant l’objet avec les radiotélescopes auraient dû être en mesure de détecter certaines des conséquences de l’accident : à l’heure actuelle, aucune preuve de ce genre n’a été trouvée.

S’il y a bien eu un crash cosmique au cœur de l’objet de Hoag, cela doit être arrivé il y a si longtemps que toutes les preuves ont été balayées… Et avec seulement une poignée d’autres galaxies connues de ce type à étudier (cependant, aucune d’elles ne montre les caractéristiques parfaitement symétriques de celle-ci), l’objet de Hoag reste un mystère enveloppé d’une énigme à l’intérieur d’une énigme…