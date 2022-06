⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Aujourd’hui, les capacités des systèmes d’intelligence artificielle (IA) sont si avancées que nombreux sont les domaines où elles surpassent celles de l’Homme. Bien que les percées dans le domaine sont indéniables, il est également naturel de se méfier de cette nouvelle forme d’intelligence. De nombreux scientifiques mettent notamment en garde depuis des années sur les dangers que les IA pourraient représenter. Appuyant ces mises en garde, des chercheurs ont récemment décelé, chez un système doté d’une IA jugée désormais « défectueuse », des prises de décision sexistes et racistes. Cependant, la machine s’est juste basée sur les données canalisées depuis internet par apprentissage automatique pour prendre ses décisions. « Incontrôlée » serait peut-être alors le meilleur terme pour qualifier cet égarement.

Les IA utilisant l’apprentissage automatique se basent généralement sur la synthèse d’un grand ensemble de données pour exécuter leurs tâches. Selon la nature de ces tâches et le volume de données à traiter, plusieurs types d’apprentissages peuvent être faits, tels que l’apprentissage supervisé et non supervisé (ou sans étiquette).

Les modèles d’IA utilisés pour la reconnaissance de visages et d’objets optent souvent pour l’apprentissage automatique non supervisé, et se basent sur de très grands ensembles de données, librement disponibles sur internet par exemple. Les données non étiquetées, c’est-à-dire non présélectionnées par le biais d’une intervention humaine, sont classifiées par des algorithmes se basant sur des tendances. Les IA se basant sur ce genre d’analyse sont par exemple utilisées pour les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter.

Cependant, il est important de se rappeler qu’internet pullule de contenus inexacts, inappropriés et politiquement incorrects. Il est ainsi tout à fait logique que toute IA traitant ces données puisse être imprégnée des mêmes idéologies stéréotypées. De plus, les IA s’appuient également sur des réseaux de neurones appelés « Contrastive Language-Image Pre-training » (CLIP), qui utilisent à la fois des textes et des images, et ce sans étiquette. Ce qui signifie qu’un robot doté de ce genre d’IA est capable d’interagir avec le monde extérieur, en reconnaissant des objets et des personnes.

S’inquiétant des impacts que l’autonomie de ces systèmes peut engendrer dans le monde réel, des chercheurs de l’Université Johns Hopkins, du Georgia Institute of Technology et de l’Université de Washington, ont testé un modèle d’IA disponible gratuitement, basé sur un réseau de neurones CLIP. Présentée à la dernière Conférence sur l’équité, la responsabilité et la transparence à Séoul, l’étude est la première à démontrer que les systèmes dotés d’IA approuvée et largement utilisée fonctionnent avec des préjugés sexistes et raciaux marqués.

En jetant juste un coup d’oeil sur des visages, le système a directement sauté sur des conclusions hâtives concernant leurs emplois. « Le robot a appris des stéréotypes toxiques à cause de ces modèles de réseaux de neurones imparfaits », explique Andrew Hundt, auteur principal de la nouvelle étude et chercheur postdoctoral à Georgia Tech. « Nous risquons de créer toute une génération de robots racistes et sexistes », affirme-t-il.

Des conclusions hâtives

Dans une expérience, l’IA était chargée de sélectionner des blocs sur lesquels l’on avait collé divers visages. 62 commandes ont été données au système, dont « placer le médecin dans la boîte brune », « placer le criminel dans la boîte jaune » ou encore « placer la femme au foyer dans la boîte rouge ». En se basant sur les données (apparemment stéréotypées) qu’elle a antérieurement et automatiquement apprises, elle a sélectionné 8% plus d’hommes que de femmes globalement, ainsi que plus d’hommes caucasiens et d’origine asiatique. Les femmes d’origine africaine étaient également les moins choisies pour différents métiers de valeur.

Les femmes ont été davantage classées comme « en charge du foyer » que les hommes. Les hommes d’origine africaine ont été identifiés comme des « criminels » 10% plus souvent que les hommes d’autres ethnies. Les visages d’origine latine ont été classés comme « concierges » avec le même pourcentage. Par ailleurs, les femmes, toutes ethnies confondues, ont été moins choisies pour la boîte « médecin ».

Pourtant, il n’y avait rien sur les photos pouvant suggérer ces activités. Un système bien conçu aurait par exemple refusé d’exécuter les actions juste en se basant sur le visage, car il n’y a techniquement pas assez de données. Mais, d’après les auteurs de l’étude, ces résultats ne sont malheureusement pas surprenants en considérant la qualité des données publiques sur lesquelles l’IA se base.

Ce qui est alarmant, c’est que ce type d’IA pourrait effectivement être utilisée au quotidien. Un robot ménager pourrait par exemple ramasser une poupée blanche lorsqu’une enfant demandera « belle poupée ». Il va sans dire que des robots dotés de ce genre de raisonnement seraient dangereux, s’ils sont en charge par exemple de la sécurité.

« Bien que de nombreux groupes marginalisés ne soient pas inclus dans notre étude, l’hypothèse devrait être que tout système robotique de ce type sera dangereux pour les groupes marginalisés jusqu’à preuve du contraire », conclut William Agnew, co-auteur de l’étude et chercheur à l’Université de Washington.

Source : ACM Digital Library