IA générale : un nouveau réseau de supercalculateurs pourrait accélérer son développement

SingularityNET, une entreprise spécialisée dans l’IA décentralisée, prévoit d’accélérer le développement de l’IA générale (IAG) en mettant en place un réseau mondial de puissants supercalculateurs. L’objectif est notamment d’établir un réseau informatique à plusieurs niveaux pouvant héberger l’architecture nécessaire à l’IAG. La mise en place du premier module devrait être effectuée d’ici ce mois de septembre et le réseau devrait être pleinement fonctionnel d’ici le début de l’année prochaine.

L’IAG est une forme d’IA qui pourrait égaler voire surpasser l’intelligence humaine dans presque toutes les disciplines. Alors que les IA actuelles excellent dans des domaines spécifiques selon les données à partir desquelles elles ont été initialement formées, l’IAG serait beaucoup plus polyvalente et les surpasserait ainsi largement en matière de raisonnement et de prise de décision. En d’autres termes, elle serait capable d’effectuer ou d’apprendre n’importe quelle tâche (d’où l’appellation « IA de niveau humain »).

Alors que l’IAG était perçue il y a encore quelques années comme un concept hypothétique dont la réalisation ne pourrait s’effectuer que sur le très long terme, les avancées actuelles suggérèrent qu’elle pourrait voir le jour beaucoup plus tôt qu’on le pensait. D’autre part, le développement de la technologie est depuis peu devenu un domaine d’investissement très actif.

Microsoft a par exemple investi près de 10 milliards de dollars chez OpenAI, dont l’un des principaux objectifs est le développement de l’IAG. De son côté, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a investi un montant équivalent pour la mise sur pied d’une infrastructure pour la formation de modèles d’IA avancés pouvant potentiellement découler sur l’IAG.

SingularityNET, quant à elle, vient d’investir 53 millions de dollars pour la construction d’un supercalculateur modulaire dédié à l’IAG décentralisée. Une structure en réseau permettrait d’accélérer considérablement le développement de la technologie en fournissant le support nécessaire aux calculs intensifs dont elle a besoin.

« Ce supercalculateur sera en soi une avancée décisive dans la transition vers l’IAG. Bien que les nouvelles approches d’IA neuronale-symbolique développées par l’équipe d’IA de SingularityNET réduisent quelque peu le besoin de données, de traitement et d’énergie par rapport aux réseaux neuronaux profonds standards, nous avons toujours besoin d’importantes installations de calcul intensif », explique Ben Goertzel, PDG de SingularityNET, à LiveScience. Selon l’entreprise, le premier module pourrait être fonctionnel d’ici la fin de cette année ou début 2025, selon les délais de livraison des fournisseurs.

Une optimisation des structures des systèmes d’IA avancés

La phase initiale du projet nécessitera 26,5 millions de dollars pour l’exploitation de centres de données modulaires Ecoblox et de matériels haute performance fournis par des entreprises spécialisées. Le premier module du supercalculateur sera notamment équipé d’unités de traitement graphique (GPU) L40S de Nvidia et des puces Instinct et Genoa d’AMD. Des racks de serveurs Tenstorrent Wormhole dotés de GPUs Nvidia H200 ainsi que les systèmes GB200 Blackwell de ces derniers seront également utilisés. Ces composants figurent parmi les plus puissants actuellement disponibles et spécialement conçus pour l’IA.

D’autre part, le supercalculateur vise à optimiser les structures soutenant les systèmes d’IA avancés, facilitant ainsi l’apprentissage et l’auto-amélioration pour la transition vers l’IAG. Ces structures incluent les réseaux neuronaux profonds imitant les fonctions du cerveau humain, les grands modèles de langage (LLM) et les systèmes multimodaux traitant les comportements humains.

« La mission de la machine informatique que nous créons est d’assurer une transition de phase entre l’apprentissage sur le big data et la reproduction ultérieure des contextes de la mémoire sémantique du réseau neuronal, ainsi que la pensée machine non imitative basée sur des algorithmes de raisonnement en plusieurs étapes et une modélisation dynamique du monde, basée sur la mise en correspondance de modèles inter-domaines et la distillation itérative des connaissances », explique Goertzel.

Un logiciel donnant accès à un système « tokénisé »

Afin de faciliter le développement de l’IAG, SingularityNET a développé un logiciel open source appelé OpenCog Hyperon. Spécifiquement conçu pour l’architecture des systèmes d’IA, il permet aux utilisateurs d’accéder au supercalculateur par le biais d’un système « tokénisé ». La tokénisation est un aspect de la technologie blockchain permettant de remplacer une donnée critique par un jeton qui n’a aucune valeur intrinsèque une fois sorti du système. Les données sont ainsi accessibles tout en étant sécurisées.

En effet, bien que les outils d’IA soient désormais largement disponibles, leur contrôle et leur accessibilité restent tout de même fragmentés. Cela signifie que les utilisateurs ne sont pas en mesure d’accéder à toutes les données nécessaires à leur développement.

SingularityNET propose de résoudre ce problème en mettant en liaison les utilisateurs et les développeurs par le biais d’un système décentralisé. En d’autres termes, tous ceux qui auront accès au système tokénisé pourraient alimenter ou utiliser les ensembles de données existants sur lesquels d’autres utilisateurs s’appuient pour tester et mettre en œuvre les concepts d’IAG.

Alors que Shane Legg, cofondateur de Google DeepMind, estime que l’IAG pourrait voir le jour d’ici 2028, Goertzel estime qu’elle pourrait être disponible dès 2027 grâce au supercalculateur développé par son équipe. SingularityNET prévoit d’ailleurs d’étendre son réseau de supercalculateurs de sorte à augmenter sa puissance de calcul.