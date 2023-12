L’IA générative nous mène-t-elle vers une nouvelle civilisation ?

À mesure que les technologies d’IA se développent, les valeurs que nous attribuons à l’intelligence humaine se transforment. Presque tous les secteurs d’activité pourraient être impactés par les progrès de la technologie, ce qui pourrait mener à une nouvelle ère du travail. Cependant, cela signifie-t-il que notre société elle-même évolue vers une nouvelle ère, dominée par une forme d’intelligence potentiellement supérieure à la nôtre ? Nous avons enquêté sur la question et consulté l’avis d’experts — qui exposent notamment une vaste étude apportant des éléments de réponse concrets.

Au cours de la dernière décennie, nous avons été témoins de la fulgurante évolution de l’IA dite « étroite » vers l’IA générative. Cet essor serait en partie attribué aux « transformeurs », l’une des architectures de modèles d’apprentissage profond les plus efficaces pour effectuer des prédictions de mots, d’images et d’autres types de données. À l’instar des réseaux de neurones récurrents, ces architectures sont conçues pour gérer des données séquentielles telles que langage naturel. Cependant, elles possèdent l’avantage de pouvoir traiter les données dans le désordre (par exemple traiter une phrase sans devoir forcément commencer par le premier mot), ce qui permet de réduire considérablement leur temps d’entraînement.

En étant associé à d’autres outils tels que les moteurs de recherche, le champ d’application de l’IA générative est désormais immense. À son niveau actuel, elle peut égaliser ou surpasser des compétences qu’on pensait spécifiques aux humains, incluant notamment la compréhension du langage, la génération de textes et même les tâches sollicitant la logique, et ce dans des disciplines variées. Cela permet aux modèles d’IA d’étendre leurs capacités au-delà de la génération de contenus, telles que l’analyse de données et la résolution de problèmes complexes.

Cependant, bien que ces capacités présentent de nombreux avantages, une incertitude persiste quant aux impacts de la technologie sur notre économie et notre société. En effet, les outils d’IA peuvent être considérés comme des épées à double tranchant, dotés d’un incroyable potentiel à surmonter les plus grands défis de l’humanité, mais montrant par la même occasion d’importantes limitations et incertitudes.

La technologie évolue à grands pas, alors que nous commençons à peine à en comprendre les véritables implications. « Certains risques sont liés aux limites intrinsèques de ces outils, tandis que d’autres sont liés au contraire à leur puissance », explique à Trust My Science Albert Meige, directeur associé au cabinet de conseil en stratégie Arthur D. Little (basé à Bruxelles), lors d’une interview vidéo.

Dans ce contexte, une récente enquête menée par le cabinet suggère que la majorité des tâches intellectuelles dans toute organisation étant actuellement effectuées par des humains seront impactées par la technologie. Dans le cadre d’un précédent article d’enquête, nous avons d’ailleurs pu constater que les emplois requérant des qualifications élevées sont les plus exposés à l’automatisation par l’IA. Cela signifie qu’il y aura une transformation rapide et radicale dans la manière dont les professions seront exécutées, ce qui pourrait donner naissance à une nouvelle culture du travail. Cela suggère-t-il que nous sommes en train d’évoluer vers une nouvelle civilisation ? Par définition, une civilisation inclut un ensemble de traits culturels, intellectuels, politiques, moraux et techniques qui permet de définir une société humaine.

IA : vers le contrôle de l’humanité ?

Récemment, les pionniers de l’IA ont suggéré qu’en vue de la vitesse à laquelle la technologie développe de nouvelles compétences, l’humanité pourrait bientôt être reléguée à la seconde forme la plus intelligente de la planète. Cela pourrait même impliquer que la technologie puisse prendre le « contrôle intellectuel » de l’humanité, nous exposant potentiellement à des risques de dépendance néfastes.