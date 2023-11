Sam Altman : moins d’une semaine après son licenciement, il redevient PDG d’OpenAI

Les rebondissements autour du licenciement de Sam Altman par le conseil d’administration d’OpenAI ne sont toujours par terminés. En cinq jours, l’entreprise a successivement désigné trois nouveaux PDG : Mira Murati, Emmett Shear, et finalement Sam Altman, qui reprend son poste. Cette décision résulte de la menace de la majorité des employés de quitter OpenAI pour rejoindre Microsoft.

Lundi, le départ de Sam Altman de chez OpenAI semblait définitif, suite à l’échec des négociations pour son retour. Emmett Shear, cofondateur de Twitch, avait alors été nommé PDG à sa place. Entre-temps, Altman et plusieurs de ses collègues ont été accueillis chez Microsoft. Cependant, le mercredi 22 novembre, OpenAI fait une surprenante annonce sur X : « nous avons conclu un accord de principe pour le retour de Sam Altman en tant que PDG ». Après ces jours riches en revirements, le co-fondateur limogé reprend donc sa place.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

La menace de plus de 700 employés

Lundi, une certaine tension régnait en interne chez OpenAI. Via une lettre adressée au conseil, au moins 710 employés ont plaidé pour le retour de Sam Altman et de Greg Brockman, président et cofondateur qui a déposé sa démission suite au départ du PDG. Cette lettre, partagée par Wired, critique sévèrement le conseil d’administration de l’entreprise et remet en question l’aptitude de ce dernier à diriger l’organisation : « Votre conduite a clairement montré que vous n’aviez pas la compétence pour superviser OpenAI », peut-on y lire. Les signataires ont, par ailleurs, menacé de quitter OpenAI pour rejoindre Microsoft. Ayant déjà embauché Altman et Brockman, Microsoft aurait affirmé être en mesure d’accueillir également tous les autres employés. Voici un extrait de la lettre où ils indiquent cela :

« Nous, soussignés, pouvons choisir de démissionner d’OpenAI et de rejoindre la filiale Microsoft nouvellement annoncée, dirigée par Sam Altman et Greg Brockman. Microsoft nous a assuré qu’il y aurait des postes pour tous les employés d’OpenAI dans cette nouvelle filiale si nous choisissions d’y adhérer. Nous prendrons cette mesure de manière imminente, à moins que tous les membres actuels du conseil d’administration ne démissionnent et que le conseil nomme deux nouveaux administrateurs indépendants principaux, tels que Bret Taylor et Will Hurd, et réintègre Sam Altman et Greg Brockman. »

Le retour d’Altman fait donc suite à cette menace, OpenAI ayant reconnu que l’entreprise n’était rien sans ses collaborateurs. Par ailleurs, Greg Brockman est également de retour. « Nous reviendrons plus forts et plus unis que jamais », a-t-il écrit sur son compte X.

Un nouveau conseil d’administration

Dans sa publication sur X, OpenAI a annoncé la formation d’un nouveau conseil d’administration, dont les cofondateurs ne font pas partie. Le conseil est désormais présidé par Bret Taylor, cocréateur de Google Maps. Les autres membres sont Larry Summers, professeur émérite à l’Université Harvard et Adam D’Angelo, président fondateur de Quora, un réseau social de questions-réponses.

En ce qui concerne le rapport avec Microsoft — le plus grand investisseur d’OpenAI, le PDG Satya Nadella a partagé sa joie quant aux changements apportés au conseil d’administration. « Nous sommes impatients de construire sur la base de notre partenariat solide et d’offrir la valeur de cette nouvelle génération d’IA à nos clients et partenaires », écrit-il sur son compte X.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9 — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

Ce retour d’Altman est probablement le dernier rebondissement de cette histoire. En tout cas, ces événements autour de son licenciement ont suscité diverses réflexions. Pour sa part, Elon Musk, qui est aussi l’un des cofondateurs d’OpenAI, a qualifié tout cela de « coup marketing ».