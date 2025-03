Des images inédites d’une éclipse solaire capturées depuis la Lune par un atterrisseur privé (+VIDÉO)

L’atterrisseur lunaire Blue Ghost a capturé des images impressionnantes d’une éclipse solaire totale depuis la surface de la Lune. Alors que la Lune prenait une teinte rouge orangé hier, l’atterrisseur a immortalisé la Terre masquant progressivement le Soleil jusqu’à former un magnifique effet « anneau de diamant » dans le ciel lunaire – une première pour un atterrisseur commercial.

Les éclipses lunaires se produisent lorsque la Terre, le Soleil et la Lune s’alignent et que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune. Plus précisément, nous apercevons une éclipse lunaire depuis la Terre au cours de ce phénomène, tandis que les instruments à la surface de la Lune aperçoivent une éclipse solaire. Cela produit un effet dit « anneau de diamant », où la Terre occulte presque totalement le Soleil, ne laissant qu’un mince anneau lumineux dans le ciel lunaire.

L’éclipse lunaire d’hier a débuté à 7h30 (heure de France) et a duré environ six heures au total. Vue depuis la Terre, la Lune a pris une teinte rouge orangé caractéristique lui valant le surnom de « lune de sang ». Cet effet est dû à un phénomène appelé diffusion de Rayleigh, au cours de laquelle les longueurs d’onde plus courtes et plus bleues sont dispersées par les molécules présentes dans l’atmosphère terrestre, ce qui ne laisse que les longueurs d’onde plus longues et tendant vers le rouge atteindre la Lune.

Au même moment, depuis la surface de la Lune, la Terre passe devant le Soleil jusqu’à le masquer presque complètement. Ayant atterri avec succès sur la face visible de la Lune le 2 mars dernier, Blue Ghost, l’atterrisseur lunaire développé par l’entreprise commerciale Firefly Aerospace, a capturé des images de cette éclipse et de l’anneau de diamant qui en a résulté.

« Blue Ghost a reçu son premier anneau de diamant ! » a annoncé fièrement l’entreprise dans un communiqué. « C’est la première fois dans l’histoire qu’une entreprise commerciale, active sur la Lune, a pu observer une éclipse solaire totale où la Terre occulte le Soleil et projette une ombre sur la surface lunaire », ajoute-t-elle.

Sur d’autres images et vidéos partagées par l’entreprise, on peut voir les moments avant que l’anneau de diamant ne se forme complètement, pendant que l’atterrisseur prend progressivement une teinte orangée. Ensuite, « notre atterrisseur a transmis d’autres images de la Lune prises vers 2h30 HAC [8h30 heure de Paris] pendant l’éclipse totale du Soleil. Ces images, capturées rapidement par la caméra du pont supérieur avec différents réglages d’exposition, ont été assemblées en une courte séquence vidéo ».

Un présage d’une éclipse solaire

Les anneaux de diamant résultent du rapport précis entre les tailles et les distances entre la Terre, la Lune et le Soleil. Bien que les éclipses puissent également se produire sur les autres planètes du système solaire, on ne pourrait pas apercevoir des anneaux de diamant depuis leur surface. La formation de l’anneau dans le ciel lunaire marque la période dite de « totalité », au cours de laquelle la Lune passe dans la partie la plus sombre de l’ombre de la Terre. D’après les données transmises par Blue Ghost, les températures à la surface de la Lune ont chuté de 40 °C à -170 °C pendant l’éclipse.

Bien que les images de l’anneau de diamant capturées depuis la Lune soient extrêmement rares, il ne s’agit pas de la première fois qu’une éclipse solaire est observée depuis sa surface. La sonde lunaire Surveyor 3 de la NASA a par exemple transmis des images d’une éclipse en 1967.

En outre, les éclipses lunaires totales sont le présage d’une prochaine éclipse solaire terrestre. Les éclipses se produisent toujours par paires, celles solaires se produisant toujours deux semaines après celles lunaires. Cela est lié au cycle lunaire, impliquant que les éclipses lunaires se produisent toujours pendant la pleine lune (lorsque la Terre se trouve entre la Lune et le Soleil), tandis que les éclipses solaires se produisent pendant la nouvelle lune (lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil).

La prochaine éclipse solaire aura lieu ce 29 mars, mais elle sera partielle. Environ 94 % du disque solaire sera masqué par la Lune et le nord-est des États-Unis ainsi que l’est du Canada seront les meilleurs emplacements pour l’observer. La prochaine éclipse lunaire, quant à elle, est prévue pour le 5 septembre.

Vidéo de l’éclipse solaire capturée depuis la Lune par Blue Ghost :