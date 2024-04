La prochaine éclipse solaire totale (2026) sera la première visible en Europe en 27 ans

Le 8 avril 2024, une partie de l’Amérique a pu assister à une éclipse solaire totale. Des millions de personnes au Mexique, aux États-Unis et au Canada ont pu observer ce phénomène spectaculaire, qui a plongé de vastes régions du continent dans l’obscurité. Cependant, pour pouvoir en observer une en Europe, il faut encore patienter (deux ans). L’attente en vaut la peine étant donné qu’il s’agira d’assister, si la météo se veut clémente, à la première éclipse totale visible en 27 ans. Cependant, pour la France en particulier, il faudra attendre 2081 !

La récurrence d’une éclipse varie de deux ou trois ans généralement. Le phénomène peut se produire dans n’importe quelle partie du monde. Pour le continent européen, la prochaine éclipse solaire totale aura lieu dans deux ans, le 12 août 2026. La bande de totalité de cette nouvelle éclipse couvrira une partie de l’Islande, de l’Espagne, du nord du Portugal pour se terminer dans les îles Baléares. Bien qu’en France il ne sera pas possible d’observer l’éclipse totale, l’obscuration sera tout de même importante. Dans le sud-ouest du pays, à Biarritz, il sera par exemple de 99,5 %.

Une éclipse spéciale ?

L’éclipse solaire de 2026 assombrira le ciel d’Islande au milieu de la nuit, même si à cette période, le soleil ne se couchera pas avant minuit. Durant l’événement, l’ombre de la Lune aura un diamètre de 293 kilomètres et impliquera environ 1h36 pour traverser la Terre. Quant à la trajectoire, elle passera par le sol russe avant de traverser le Groenland pour ensuite atteindre l’ouest de l’Islande. Elle traversera alors l’océan Atlantique en partant de l’est des îles Baléares, avant de couvrir intégralement le nord de l’Espagne.

Toutefois, pour profiter pleinement de ce phénomène, il vaudra mieux privilégier les zones d’observation potentielles de la péninsule de Reykjanes et de la péninsule de Snaefellsnes. D’ailleurs, comme a déclaré Oscar Martín Mesonero à Space.com, « certaines parties de l’Espagne ont de hautes montagnes qui peuvent nous empêcher de voir le soleil pendant la totalité. Il est donc très important de choisir l’emplacement avec soin ». Chasseur d’éclipses et astronome à Startrails à Salamanque, en Espagne, Mesonero a ajouté : « Sur la côte est, le soleil ne sera qu’à 4 degrés de hauteur, de sorte qu’un bâtiment ou une petite montagne pourrait gâcher la vue – et la circulation sera très mauvaise ».

Une éclipse soumise à un dilemme ?

2 minutes et 18 secondes, telle sera la durée de l’éclipse solaire de 2026, qui sera visible au Groenland, à l’ouest de l’Islande et au nord de l’Espagne. L’événement aura lieu la veille du pic de pluie de météores annuelle des Perséides et sa visibilité dépendra des conditions météorologiques. En effet, l’éclipse aura lieu au-dessus de régions potentiellement nuageuses. Le soleil, à son point le plus haut, sera situé à environ 26° au-dessus de l’horizon.

« D’une certaine manière, l’Islande est très bien placée, car le soleil sera plus haut dans le ciel », a déclaré Graham Jones, astrophysicien et communicateur scientifique à Time and Date. « Lorsqu’elle atteindra l’Espagne, elle sera très bas, ce qui peut être problématique. En revanche, l’Islande a beaucoup plus de risques d’avoir des nuages », a-t-il ajouté. Selon le scientifique, d’un côté, c’est une question d’altitude plus élevée avec plus de nuages et d’un autre côté, d’une altitude plus basse avec moins de nuages. Le mieux, pour admirer l’éclipse sous un ciel dégagé, serait ainsi de se diriger vers le nord-central de l’Espagne, dans les régions de Castilla.

En ce qui concerne la France, il faudra faire preuve de beaucoup de patience, étant donné que la prochaine éclipse totale n’aura pas lieu avant le 3 septembre 2081. Sachez qu’il est facile de connaître les détails des prochaines éclipses, avec le calculateur mis en place par de l’institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l’observatoire de Paris.