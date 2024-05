Instagram améliore son algorithme pour valoriser les contenus originaux et pénaliser les agrégateurs

Meta vient de procéder à une mise à jour majeure de l’algorithme d’Instagram pour favoriser les contenus originaux et pénaliser les agrégateurs. La mise à jour offre ainsi une nouvelle opportunité aux créateurs moins connus, qui bénéficieront désormais d’une meilleure visibilité sur la plateforme. Cette initiative répond aux nombreuses critiques des utilisateurs qui estiment que les comptes les plus populaires sont privilégiés en matière de visibilité. Ces changements pourraient également s’inscrire dans une stratégie de Meta visant à mieux rivaliser avec le géant chinois TikTok.

La création de contenu est désormais reconnue comme un métier à part entière. Sur des plateformes telles qu’Instagram, l’une des plus prisées actuellement aux côtés de TikTok, les créateurs de contenu ne se comptent plus. Les plus établis, jouissant déjà d’une large audience, continuent de renforcer leur visibilité grâce à une circulation aisée de leurs contenus sur les fils d’actualité des utilisateurs. En revanche, les nouveaux venus, malgré la qualité de leurs créations, trouvent difficilement leur public. Pour remédier à cette disparité, Instagram a décidé d’effectuer une mise à jour majeure de son algorithme, selon un communiqué publié mardi dernier.

Ainsi, dans les prochains mois, tous les contenus, indépendamment du nombre d’abonnés de leurs créateurs, pourront être mis en avant dans les recommandations. Cependant, seuls les contenus originaux bénéficieront de cette visibilité accrue. Ces ajustements reflètent la volonté d’Instagram de promouvoir un environnement plus équitable pour tous les créateurs, valorisant l’originalité et réduisant les privilèges accordés aux agrégateurs de contenu.

Plus de visibilité pour les « petits »

Dans cette dernière mise à jour, Instagram introduit une nouvelle méthode de recommandation et de classement des contenus. Auparavant, les Reels étaient principalement mis en avant en fonction du nombre d’abonnés, au détriment des nouveaux comptes, qui luttaient pour gagner en visibilité. « … Les comptes les plus suivis avaient souvent la plus grande portée », admet d’ailleurs Instagram dans son annonce. Désormais, ce ne sera plus le cas : l’objectif est de permettre à tous les créateurs de partir sur un même pied d’égalité, quelle que soit la taille de leur compte.

Ainsi, lorsqu’un contenu est publié, l’algorithme le proposera initialement à un petit groupe d’utilisateurs. Si ce dernier réagit positivement, sa visibilité s’étendra alors au-delà des simples abonnés de l’auteur en étant proposé dans les recommandations. Toutefois, pour être promu par l’algorithme, le contenu doit répondre à plusieurs critères d’éligibilité, notamment l’originalité, l’absence de filigrane sur les images et le respect des règles de la plateforme.

Un système pénalisant les repost

Instagram a également renforcé sa politique de promotion de la création originale sur la plateforme. La nouveauté réside dans un système avancé capable de détecter les doublons. En effet, Instagram est désormais doté d’un système capable de détecter les vidéos et images republiées. Ainsi, lorsqu’il est établi qu’il existe plusieurs versions identiques d’un même contenu, seul le contenu original sera recommandé auprès des utilisateurs. Cependant, cette règle ne s’appliquera pas aux éléments modifiés de manière créative (remixés, racontés avec une nouvelle voix off, transformés en compilation parodique, etc.).

Cette annonce marque ainsi peut-être la fin d’une période prospère pour les grands agrégateurs de contenu, qui reprennent et republient simplement les créations des autres. En plus de perdre en visibilité, ils seront également pénalisés par Instagram. Si un compte partage le contenu d’autres utilisateurs dix fois ou plus en 30 jours sans y ajouter de la valeur substantielle, il devient inéligible pour apparaître dans les espaces de recommandation de la plateforme. Toutefois, si un tel compte cesse de publier du contenu non original pendant les 30 jours suivants, il peut ainsi regagner son éligibilité à être recommandé.