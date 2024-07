Intelligence augmentée : la fusion de l’IA et de l’humain pour améliorer la sécurité des processus industriels

L’intelligence augmentée, avec son approche hybride, promet d’améliorer les opérations industrielles automatisées en les rendant plus sûres et plus efficaces tout en mettant en avant l’importance de la collaboration entre l’homme et la machine. Cependant, son intégration dans les systèmes de sécurité des processus comporte des défis. La dépendance à des données de qualité est inévitable pour les systèmes d’IA, et des données de mauvaise qualité pourraient entraîner des erreurs d’interprétation et des décisions incorrectes, voire dangereuses. L’intégration de l’IA et de l’IH nécessite donc des protocoles robustes et une gestion efficace pour éviter les conflits entre les décisions prises par l’IA et celles prises par les humains. Elle requiert également une formation continue des employés pour s’assurer qu’ils comprennent comment interagir avec les systèmes d’IA et maximiser leur potentiel. « La collaboration entre l’IA et l’intelligence humaine est essentielle pour avancer dans la sécurité des processus », conclut avec optimisme le Dr Faisal Khan, coauteur de l’étude et professeur à l’Université A&M du Texas.