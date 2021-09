Israël enregistre un record quotidien de cas de coronavirus

La tension monte avec la propagation du variant Delta, hautement transmissible, et ce même dans les pays avec les plus hauts taux de vaccination. Israël par exemple, a enregistré son plus grand nombre quotidien de cas de coronavirus depuis janvier, avec près de 11 000 nouvelles infections. Alors que les écoles se préparent à rouvrir, le pays a précédemment annoncé le début des vaccinations pour les enfants de 12 ans et plus dans l’espoir d’atténuer cette nouvelle vague.

Ces chiffres montrent bien que même un taux de vaccination global de plus de 60%, comme c’est le cas en Israël, ne suffit pas à contenir la pandémie. La propagation du variant Delta, hautement transmissible, pourrait être enrayée avec un taux de vaccination d’au moins 80-90% avec le vaccin actuel, selon les experts.

Ce record arrive peu de temps après le lancement, dimanche 22 août, d’une campagne de tests sérologiques pour les enfants de trois ans et plus afin d’étudier les anticorps développés par les jeunes non vaccinés à la veille de la rentrée scolaire. Le précédent record remonte au 18 janvier, avec 10 118 cas. Malgré les 10 947 cas confirmés mardi, Israël poursuit son projet de réouverture complète du système scolaire mercredi, tout en essayant d’augmenter les taux de vaccination.

Une troisième dose recommandée dès l’âge de 12 ans

Le Premier ministre, Naftali Bennett, qui a critiqué le cycle de confinement mis en place par son prédécesseur, Benjamin Netanyahu, a affirmé que la vague d’infections pouvait être contrôlée par la vaccination et des mesures de protection telles que le port de masques.

Son gouvernement a encouragé tous les résidents âgés de 12 ans et plus à se faire vacciner une troisième fois avec le vaccin Pfizer/BioNTech. Environ 60% des 9,3 millions d’habitants d’Israël ont reçu deux injections du vaccin, dont 80% des adultes.

En décembre, Israël est devenu l’un des premiers pays à lancer une campagne de vaccination nationale. Cette campagne a permis de réduire au minimum le nombre d’infections quotidiennes et, en juin, presque toutes les restrictions liées à la pandémie ont été levées. Mais cela, c’était avant la propagation rapide du variant Delta.

Plusieurs mesures ont depuis été réimposées, notamment le port du masque à l’intérieur, la limitation des rassemblements et la nécessité de présenter une preuve de vaccination pour accéder à certains établissements. Bennett a déclaré que le déploiement du programme de vaccination de rappel donnait déjà de bons résultats, notamment en limitant l’augmentation des hospitalisations.