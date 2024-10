Les jeux de hasard en ligne constituent une menace pour la santé, avertit une étude

Depuis longtemps, le jeu de hasard est perçu comme une addiction, d’où la présence d’avertissements sur les tickets de loterie et les jeux de grattage. Cependant, avec l’avènement de la technologie, la situation s’est exacerbée par l’émergence des jeux de hasard en ligne, qui représentent désormais une véritable menace pour la santé publique à l’échelle mondiale. Une étude de grande envergure publiée par The Lancet révèle que 15,8 % des adultes et 26,4 % des adolescents qui fréquentent des casinos en ligne souffrent de troubles liés au jeu. L’étude souligne également que 9 % des adultes et 16 % des adolescents engagés dans les paris sportifs sont touchés par cette dépendance.

Les troubles du jeu, souvent associés à d’autres troubles mentaux, sont notamment marqués par des comportements de pari répétitifs. Une personne affectée par ce trouble continue de jouer malgré les conséquences négatives sur sa vie. Selon un rapport de la commission de santé publique du Lancet, sur 450 millions de personnes à travers le monde présentant au moins un symptôme comportemental lié au jeu, 80 millions souffrent de troubles du jeu. Ce rapport de 45 pages résulte de la collaboration de 22 experts internationaux ayant analysé des études et enquêtes sur les jeux de hasard et les politiques de santé publique.

Un fléau touchant un demi-milliard de personnes

Le rapport souligne l’ampleur alarmante des pertes des consommateurs liées aux jeux de hasard, estimées à 1 000 milliards de dollars par an d’ici quatre ans. Le professeur Charles Livingstone de l’Université Monash, membre de la commission de santé publique du Lancet, note que l’Australie détient le record des pertes par habitant les plus élevées. Les jeux de hasard en ligne connaissent une croissance exponentielle dans ce pays, expliquant pourquoi les Australiens perdent jusqu’à 25 milliards de dollars chaque année dans les jeux de hasard, soit 1 555 dollars australiens par adulte.

Les experts attribuent cette addiction à la croissance de l’industrie du jeu en ligne, qui touche désormais un public plus large grâce à l’accès facilité à internet. Ce phénomène est également amplifié par un marketing plus agressif. Les adolescents et enfants sont particulièrement exposés à ce type de publicité, une situation inédite avant l’ère numérique. En outre, l’étude révèle qu’environ 80 % des pays autorisent désormais les jeux d’argent.

La professeure Heather Wardle, coprésidente de la commission, a déclaré dans un communiqué de l’Université de Glasgow : « Toute personne possédant un téléphone portable a désormais accès à ce qui est en quelque sorte un casino dans sa poche, 24 heures sur 24 ». Elle met également en garde contre le marketing massif des jeux de hasard en ligne destiné à attirer les joueurs, en précisant : « La plupart des gens pensent aux casinos traditionnels de Las Vegas ou à l’achat d’un billet de loterie lorsqu’ils entendent ‘jeux d’argent’. Ils ne pensent pas aux grandes entreprises technologiques qui déploient diverses techniques pour inciter davantage de personnes à jouer plus fréquemment à un produit qui peut présenter des risques substantiels pour la santé, mais c’est la réalité des jeux d’argent aujourd’hui ».

Les gouvernements du monde entier pointés du doigt

« Notre conclusion est claire : les jeux de hasard constituent une menace pour la santé publique, dont le contrôle nécessite une expansion et un renforcement substantiels de la réglementation du secteur des jeux de hasard », affirment les chercheurs dans le rapport. Bien que l’Australie soit en tête des pays avec le plus de joueurs dépensiers, le gouvernement australien tarde à agir sur les 31 recommandations de la commission d’enquête parlementaire sur les jeux de hasard en ligne. Selon Livingstone, ce retard s’explique par la priorité accordée aux revenus générés par les diffuseurs d’événements sportifs plutôt qu’au sort des joueurs.

La commission critique également les gouvernements pour leur manque de mesures protectrices face à la croissance rapide de l’industrie du jeu en ligne. Une méta-analyse et une revue systématique du rapport indiquent que les jeux de hasard ne se limitent pas aux pertes financières, mais ont également des répercussions sur la santé physique et mentale, pouvant entraîner isolement social, suicide ou violence domestique. Les adolescents et enfants sont particulièrement vulnérables.

Pour contrer ce problème, la commission recommande de restreindre l’accès aux jeux de hasard par des conditions d’âge, similaires à celles pour l’alcool et le tabac. Les experts soulignent également l’importance des campagnes de sensibilisation sur les impacts potentiels des jeux de hasard en ligne, tout en renforçant le soutien aux personnes souffrant de troubles du jeu.

La Belgique a déjà pris des mesures en interdisant partiellement les publicités pour les jeux de hasard, bien que le parrainage sportif et la publicité interentreprises ne soient pas encore concernés. L’Espagne et l’Italie ont également imposé des interdictions en modifiant intégralement la manière dont ces jeux sont annoncés.

« La croissance mondiale de cette industrie est phénoménale ; nous devons collectivement nous réveiller et agir. Si nous tardons, le jeu et ses méfaits deviendront un phénomène encore plus répandu à l’échelle mondiale et seront beaucoup plus difficiles à combattre », conclut Wardle.

Source : The Lancet Public Health