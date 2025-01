La semaine de travail de 4 jours rencontre un franc succès en Allemagne

En septembre 2023, dans le cadre d’une initiative inédite visant à promouvoir la semaine de travail de quatre jours, 4 Day Week Global a lancé une phase de recrutement d’entreprises en Allemagne. Ce programme, considéré comme une première dans le pays, a été organisé en partenariat avec le cabinet de conseil Intraprenör et l’Université de Münster. Son objectif principal était de mesurer les effets de cette nouvelle organisation sur des aspects importants tels que la productivité, le bien-être des salariés et l’équilibre entre vie personnelle et professionnelle. Le verdict est clair : parmi les 41 entreprises ayant participé, 73 % prévoient d’adopter ce modèle de façon durable.

Ce projet pilote intervient à un moment où les entreprises s’efforcent de répondre aux attentes croissantes des salariés en matière de flexibilité, tout en préservant leur compétitivité. Les secteurs représentés dans cet essai incluent la finance, la technologie, les services et l’industrie manufacturière, illustrant la diversité des structures engagées. Le programme s’est appuyé sur le concept « 100-80-100 » : maintien intégral des salaires, réduction de 20 % du temps de travail hebdomadaire et conservation des objectifs de productivité.

Une expérimentation progressive et méthodique

L’étude s’est déroulée sur une période d’un an, structurée en deux phases distinctes. Les six premiers mois ont été consacrés à la mise en place et à l’ajustement des stratégies adaptées à chaque entreprise. L’objectif était de garantir une transition fluide tout en préservant les performances. Certaines entreprises ont opté pour une répartition des jours de repos entre les équipes, tandis que d’autres ont préféré réduire les heures quotidiennes pour compenser les jours non travaillés.

Les six mois suivants ont été dédiés à l’évaluation des résultats obtenus lors de cette phase test. Après avoir identifié les solutions les plus efficaces, les entreprises ont pleinement appliqué la réduction de 20 % des heures travaillées. Ce processus d’adaptation a parfois représenté un défi, comme en témoigne Tom Jaeger, PDG de Jaeger Orthopädie : « Honnêtement ? Cela n’a pas été une expérience facile. Ce n’était pas une solution prête à l’emploi. Mais nous avons tout fait pour en tirer le meilleur, et cela a fonctionné », a-t-il confié à WelcometotheJungle.

Un modèle porteur d’espoir

Contrairement aux craintes initiales de baisse de performances, les résultats montrent que la semaine de travail de quatre jours peut engendrer des gains d’efficacité. Plusieurs entreprises ont noté une légère hausse de leur productivité, tandis que les salariés ont largement salué les bénéfices sur leur bien-être. Plus de 50 % des employés ont rapporté une amélioration notable de leur qualité de vie, et 44 % ont évoqué des changements modérés, mais positifs. Cette réorganisation leur a notamment permis de mieux gérer leurs obligations personnelles, renforçant ainsi leur satisfaction au travail.

Le Dr Dale Whelehan, PDG de 4 Day Week Global, souligne que cette initiative confirme les nombreuses études internationales plaidant pour une réduction du temps de travail. Il affirme que cette approche favorise une meilleure concentration des salariés, augmentant de facto leur efficacité.

Les bénéfices de ce modèle s’étendent également à la fidélisation des talents, véritable enjeu pour les entreprises. Une enquête de Gallup révèle notamment que les salariés travaillant quatre jours par semaine sont non seulement plus engagés, mais également plus productifs. Cette initiative allemande s’inscrit dans une tendance européenne plus large. Des expériences similaires menées au Royaume-Uni et en Espagne ont également produit des résultats prometteurs, renforçant l’idée que la semaine de quatre jours pourrait devenir une norme à l’avenir.