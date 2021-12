Un joueur crée un ordinateur fonctionnel dans Minecraft

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



Un joueur de Minecraft a créé de toutes pièces un gigantesque ordinateur fonctionnel à l’intérieur même du célèbre jeu. Il permet même d’y faire tourner des jeux vidéo simples tels que Tetris.

C’est un sacré tour de force qu’a réalisé le joueur de Minecraft connu sous le pseudonyme de Sammyuri. Il a diffusé il y a quelques jours une vidéo de sa dernière création, et non des moindres. Il est parvenu à reproduire dans le jeu un ordinateur aux spécifications très précises, qu’il a appelé « Chungus2 ». La « machine » possède ainsi un processeur 8bit, ainsi que 256 bytes de ram. Elle est capable de faire tourner différents programmes, dont des exemples de jeux rétro célèbres, tels que Snake ou encore Tetris. L’ordinateur est relié à un écran conçu aussi dans le jeu, et on peut le contrôler avec son avatar, en marchant sur des blocs spécifiques. D’ailleurs, les « cartouches » de jeu ont également été créées dans Minecraft, comme le précise PCWorld, qui a très vite repéré cette création.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas Minecraft, et qui doivent donc être un peu perdus sur le pourquoi de cet ébahissement général, en voici un petit résumé. Ce jeu, qui existe depuis maintenant 10 ans, a suscité un enthousiasme durable et une communauté aussi solide qu’extrêmement créative. Le principe est plutôt simple : il s’agit d’une sorte de jeu de Lego virtuel. Dans un monde où tout est cubique, on incarne un avatar tout aussi pixelisé pour créer, trouver, ou combiner des blocs de différentes sortes afin de créer des ressources afin construire ce que l’on veut. Autant dire qu’un débutant jouant en mode « survie » est généralement plutôt occupé à construire un blockhaus en boue afin de survivre à de potentielles attaques de zombies qu’à développer des jeux exécutables sur un ordinateur…

Il est pourtant, en effet, possible d’y construire des sortes de machines en utilisant une ressource appelée redstone, qui représente, en quelque sorte, un câble électrique. Différents outils tels que des pistons, des répéteurs, des interrupteurs, sont aussi à disposition des joueurs (à volonté en mode créatif) pour donner vie à des créations technologiques plus ou moins élaborées.

Pour donner un point de comparaison, il aura fallu plusieurs soirées de jeu à votre journaliste, acharnée bien que débutante, pour construire un circuit d’une trentaine de pièces capable de jouer la musique « Jingle Bells » sur demande. Si l’on ramenait chaque bloc à un mètre, ce qui est à peu près l’échelle proposée dans le jeu, la création de Sammyuri serait, elle, équivalente à un immeuble de plusieurs étages… Il ne spécifie pas dans la vidéo combien de blocs il lui aura fallu pour en arriver là, mais on peut facilement l’imaginer, au vu des images diffusées, qu’ils se comptent en milliers…

Il a fallu au joueur sept mois de travail pour parvenir à finaliser le fameux Chungus 2. Il n’est d’ailleurs pas le premier à réaliser des machines de ce type. En revanche, il n’est pas certain que des machines virtuelles avec autant de fonctionnalités aient déjà existé dans Minecraft. Par exemple, l’ordinateur possède un système de « prédiction de branchement », une fonctionnalité qui permet à un ordinateur de prédire le résultat d’un branchement, et donc « d’anticiper » une instruction, et de l’annuler si le résultat du pari n’est pas valide… On peut donc dire que le joueur a poussé très loin la finesse de sa création.

Il précise toutefois en commentaire de sa propre vidéo qu’il a dû accélérer plusieurs fois la vitesse pour faire sa démonstration : « J’aurais probablement dû préciser cela dans la vidéo, mais tous les programmes affichés ont été accélérés d’un facteur de cent à quelques milliers de fois afin de les rendre réellement jouables/regardables en temps réel. Certes, 1 Hz est définitivement rapide pour un processeur Redstone, mais il est loin d’être aussi rapide que la vidéo peut le faire croire. Désolé pour toute confusion causée ! ».

L’ordinateur n’est certes pas une bête de course : un processeur 8bit est à peu près équivalent à celui de la GX-4000 d’Amstrad, l’une des toutes premières consoles de jeu, commercialisée dans les années 1990. La prouesse reste toutefois impressionnante, et pédagogiquement très intéressante, puisqu’elle permet de se rendre compte du fonctionnement des circuits d’ordinateurs à une échelle observable.

La vidéo de démonstration du Chungus 2 :