Juillet 2023, le mois le plus chaud jamais enregistré, ouvre « l’ère de l’ébullition globale »

Face à l’urgence climatique, le record de chaleur de juillet 2023 met en lumière l’ampleur du réchauffement global. Cette situation, corroborée par des études scientifiques, souligne l’impact des activités humaines, notamment la combustion de combustibles fossiles, sur le climat. Les implications de ce record sont vastes, allant de l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes à la nécessité d’une action climatique urgente pour atteindre les objectifs de l’accord de Paris et atténuer les effets du réchauffement climatique.

Dans un contexte où la question climatique occupe une place prépondérante dans les débats mondiaux, l’année 2023 marque un tournant inquiétant. Les données scientifiques récentes révèlent un phénomène alarmant : le mois de juillet 2023 est le plus chaud jamais enregistré dans l’histoire de la météorologie. Ce record, loin d’être anodin, souligne l’urgence de la situation climatique et met en lumière les conséquences tangibles du réchauffement global.

Tous les scientifiques s’accordent sur l’ampleur du réchauffement global, s’appuyant sur des données météorologiques mondiales. Une perspective inédite sur l’évolution des températures à l’échelle planétaire illustre dramatiquement les implications concrètes du changement climatique, et appelle à une prise de conscience et à une action immédiate face à ce défi environnemental majeur.

L’ère de l’ébullition globale

L’annonce du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, selon laquelle la planète entre dans une « ère d’ébullition globale », marque une prise de conscience à l’échelle internationale de la gravité de la situation climatique. Cette déclaration, loin d’être une simple hyperbole, est soutenue par une multitude de données scientifiques qui attestent de l’augmentation sans précédent des températures mondiales.

Les scientifiques sont presque certains que le record de 2019 sera battu, malgré quelques jours restants dans le mois. Les températures mondiales ont atteint des niveaux sans précédent, avec une moyenne provisoire pour les 25 premiers jours du mois à 16,95 °C, bien au-dessus des 16,63°C pour l’ensemble du mois de juillet 2019.

Le président américain Joe Biden a également reconnu la gravité de la situation, décrivant le changement climatique comme une « menace existentielle ». Il souligne l’urgence et la nécessité d’agir face à ce défi mondial. Selon lui, personne ne peut désormais nier l’impact du changement climatique.

Les conséquences du réchauffement

Chaque fraction de degré de réchauffement climatique a des conséquences tangibles et souvent dévastatrices sur notre environnement et nos sociétés. Les vagues de chaleur récentes, par exemple, ont entraîné des incendies de forêt dévastateurs, des pénuries d’eau et des perturbations agricoles. Ces phénomènes ne sont pas seulement des désagréments passagers, mais des signes avant-coureurs de ce qui pourrait devenir la norme dans un monde plus chaud.

Les conséquences du changement climatique ne sont pas seulement environnementales. Elles ont également des impacts socio-économiques majeurs. Les vagues de chaleur peuvent entraîner des défis de santé publique, notamment concernant la gestion des problèmes respiratoires. Elles peuvent également aggraver les inégalités sociales, les populations les plus pauvres étant souvent les plus touchées par les effets du changement climatique.

Le Secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, Prof Petteri Taalas, a souligné l’urgence de la situation. Dans un article de The Guardian, il explique : « Le besoin de réduire les émissions de gaz à effet de serre est plus urgent que jamais auparavant ». L’action climatique est une nécessité absolue pour atténuer les effets du réchauffement climatique et préserver notre planète pour les générations futures.

Les facteurs contributifs

Les experts, après avoir analysé ces données, s’accordent à dire que cette chaleur supplémentaire est principalement liée à l’utilisation des combustibles fossiles. L’activité humaine, et plus particulièrement la combustion de charbon, de pétrole et de gaz naturel pour l’énergie, a entraîné une augmentation massive des émissions de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui retient la chaleur dans l’atmosphère terrestre. Cette accumulation de chaleur est la principale cause du réchauffement climatique que nous observons aujourd’hui.

Outre l’impact continu des gaz à effet de serre, l’effet croissant du phénomène météorologique El Niño — un événement naturel où les océans se réchauffent dans l’est du Pacifique et libèrent de la chaleur dans l’atmosphère — est susceptible de pousser les températures encore plus haut et pourrait faire de 2023 ou 2024 l’année la plus chaude jamais enregistrée.

De nouvelles règles de navigation ont conduit à une moindre quantité de polluants libérés, et jusqu’à récemment, les niveaux de poussière du Sahara dans l’atmosphère ont été faibles. Ces particules aéroportées, appelées « aérosols », réfléchissent généralement une partie de l’énergie du soleil dans l’espace. Ils ont un effet de refroidissement. Par conséquent, une réduction de cette poussière peut également contribuer à l’augmentation des températures.

Et l’accord de Paris dans tout cela ?

En 2015, près de 200 pays ont signé l’accord de Paris sur le climat. Ils se sont engagés à essayer de maintenir l’augmentation de la température mondiale à long terme à 1,5 °C au-dessus de la période préindustrielle — avant que nous commencions à brûler des combustibles fossiles à grande échelle.

Les scientifiques mettent en garde : bien que les températures de juillet soient préoccupantes, des températures extrêmes en un seul mois ne signifient pas que les accords climatiques internationaux ont été violés. Il est nécessaire d’examiner les tendances à long terme pour évaluer le respect de cet objectif.

VIDÉO : Conférence des Nations-Unies sur la situation climatique actuelle. © UN