Quel est cet appareil étrange sur lequel Kanye West rend son nouvel album exclusivement disponible ?

Le musicien Ye, connu précédemment sous le nom de Kanye West, a annoncé sur Instagram que son prochain album, Donda 2, sera uniquement disponible sur un lecteur de musique lui appartenant, le Stem Player, avec lequel il sera livré.

L’artiste a annoncé cette nouvelle sur son compte Instagram. « Donda 2 ne sera disponible que sur ma propre plateforme, le Stem Player. Pas sur Apple, Amazon, Spotify ou YouTube », explique-t-il ainsi. L’album est annoncé pour le 22 février 2022, et était attendu par les fans. Il ne sera pourtant accessible qu’aux acquéreurs de son appareil. De plus, ce dernier, si l’on en croit le site internet dédié, n’est disponible pour le moment qu’aux États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande.

Selon plusieurs médias américains, 24 heures après l’annonce, les gains issus des ventes de l’appareil, qui coûte tout de même 200$, s’élevaient déjà à plusieurs millions de dollars. Une manière de communiquer sa musique que Ye justifie par une forme d’engagement : « Aujourd’hui, les artistes ne reçoivent que 12% de l’argent que gagne l’industrie. Il est temps de libérer la musique de ce système oppressif. Il est temps de prendre le contrôle et de construire le nôtre. Allez sur stemplayer.com maintenant pour commander », lance-t-il ainsi, toujours sur la même publication Instagram.

Venant d’un artiste déjà millionnaire, l’annonce soulève toutefois quelques grincements de dents et commentaires ironiques de la part des internautes : « Lol oui vous êtes tellement oppressé haha. Comment avez-vous les moyens de vous nourrir et de vous vêtir 😂😂 », réplique ainsi un commentateur.

Un outil pour lire et recomposer la musique en live

Le lecteur Stem Player en question présente une forme arrondie et aplatie. Quatre alignements de diodes lumineuses bougent au rythme de la musique en partant du centre. Outre le fait d’être décoratives, elles ont cependant leur utilité pour les artistes en herbe. En effet, le lecteur présente la particularité de proposer aux utilisateurs de mixer la musique jouée en live.

Les musiques sont ainsi divisées en plusieurs pistes, comprenant la partie vocale, les basses, les percussions. Il est alors possible de les modifier en jouant sur les rangées de diodes, qui sont tactiles. Les possibilités offertes incluent le fait d’ajouter des effets, de modifier la vitesse, mais aussi de créer des boucles à l’intérieur d’une musique existante. Les modifications ainsi réalisées peuvent être sauvegardées à loisir pour être rejouées sur le dispositif ou exportées.

Le Stem Player peut aussi se transformer en contrôleur MIDI lorsqu’on le connecte à un ordinateur. Le format « MIDI » est une forme de langage qui a été développée pour permettre à un ordinateur et/ou des instruments électroniques de communiquer entre eux.

Le contrôleur MIDI est donc l’interface qui permet de contrôler la création des sons, ou de les modifier. Les données MIDI peuvent aussi être envoyées à l’ordinateur sous un format particulier et être retravaillées. Il serait donc possible de se servir du Stem Player comme une sorte d’instrument de musique pour des créations musicales. Outre l’album de Kanye West fourni avec l’appareil, il est bien entendu possible d’ajouter d’autres musiques, qui peuvent être divisées en plusieurs pistes manipulables de la même façon si le format est adéquat.