Vous souhaitez changer vos habitudes et réduire votre production de déchets ? Optez pour une box mensuelle qui vous aidera à vous lancer dans une toute nouvelle vie, en mode « zéro déchet ».

En 2019 plus que jamais, nous devons revoir notre manière de consommer et réduire notre production de déchets. Mais avec les mauvaises habitudes ancrées dans notre société, il n’est pas si facile de changer. Avec une Box zéro déchet, vous êtes guidé(e) pas à pas vers un mode de vie zéro déchet et bénéfique pour la planète.

Que contient la box zéro déchet ?

Chaque mois, dans votre box Pousse Pousse, vous retrouvez des produits « coup de cœur » d’une marque française engagée dans une démarche écologique. Vous trouverez aussi un kit à faire soi-même : un produit cosmétique, une décoration, un produit alimentaire… Mais ce n’est pas tout. La box mensuelle contient également une sélection de produits essentiels verts et zéro déchet. Il s’agit d’objets du quotidien durables, qui vous accompagneront dans votre nouveau mode de vie.

Pourquoi et comment se lancer dans cette aventure verte ?

Choisir la box zéro déchet, c’est faire le choix de découvrir des marques françaises engagées dans des modes de production respectueux de l’environnement. Mais aussi pour découvrir le mode de vie zéro déchet pas à pas, sans difficulté et sans contrainte. De plus, cela vous permet de faire vos propres produits naturels au quotidien !

Pour se lancer, c’est très simple. Il suffit de s’abonner à la box Pousse Pousse, qui est disponible directement en ligne. Il s’agit d’un abonnement sans engagement et résiliable en un clic. Une façon simple de s’essayer à un mode de vie plus responsable, sans prendre d’engagement sur la durée. La box est alors livrée chaque mois directement chez vous. Alors, envie d’une dose green ?