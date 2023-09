Le Japon lance son vaisseau spatial « Moon Sniper » et espère devenir le 5e pays à atterrir sur la Lune

Le Japon, cherchant à renforcer sa position dans l’exploration spatiale, a lancé la mission « Moon Sniper ». Cette initiative vise un atterrissage lunaire d’une précision inégalée avec l’atterrisseur « SLIM ». Parallèlement, le satellite XRISM, fruit d’une collaboration internationale, se consacrera à des observations dans les rayons X. La réussite de cette mission pourrait marquer un tournant technologique pour le Japon.

L’exploration spatiale, un défi que de nombreuses nations ont désormais su relever chacune à leur façon, est devenue un symbole de progrès technologique et de prestige national. Dans cette course vers l’inconnu, le Japon se distingue par sa récente initiative, la mission « Moon Sniper ».

La fusée japonaise H-2A transportant l’atterrisseur lunaire SLIM et le télescope spatial XRISM a décollé du centre spatial de Tanegashima à 23h42 GMT le 7 septembre, soit environ 10 jours plus tard que prévu initialement, en raison d’imprévus météorologiques.

Les deux engins spatiaux ont été déployés dans les délais, l’un après l’autre moins d’une heure après le décollage, selon l’agence spatiale japonaise (JAXA). Si tout se passe comme prévu, dans quelques mois, SLIM tentera de réaliser le tout premier atterrissage en douceur du Japon sur la Lune. Au-delà d’une simple quête de découverte, cette mission vise à établir de nouvelles normes en matière d’atterrissage lunaire et à renforcer la place du Japon dans l’arène spatiale internationale.

SLIM, la précision à son apogée

Le « SLIM » (Smart Lander for Investigating Moon) représente une prouesse technologique majeure de la mission « Moon Sniper ». Contrairement aux atterrisseurs traditionnels, qui peuvent avoir des marges d’erreur de plusieurs kilomètres lors de l’atterrissage, SLIM promet une extrême précision. Il est capable de cibler un emplacement spécifique sur la surface lunaire et d’y atterrir avec une marge d’erreur inférieure à 100 mètres.

Cette capacité à atterrir avec une telle précision ouvre la voie à des missions plus ciblées, permettant par exemple d’explorer des sites d’intérêt spécifiques ou d’interagir avec des équipements préalablement déployés. Dans un contexte où chaque mètre compte, notamment pour éviter des terrains accidentés ou des obstacles, le SLIM pourrait bien devenir la nouvelle norme pour les missions lunaires à venir.

Collaborations internationales

Bien que la mission « Moon Sniper » soit une initiative japonaise, elle témoigne d’une collaboration internationale en matière d’exploration spatiale. Un élément clé de cette coopération est le satellite XRISM. Ce dernier n’est pas le fruit du travail d’une seule nation, mais plutôt d’une synergie entre le Japon, les États-Unis et les agences spatiales européennes. Cette collaboration transnationale montre l’importance de combiner les expertises et les ressources pour aborder des défis aussi complexes que l’exploration spatiale.

Le rôle principal du satellite XRISM est d’effectuer des observations spectroscopiques à rayons X. Mais qu’est-ce que cela signifie concrètement ? La spectroscopie à rayons X permet d’analyser la manière dont les rayons X interagissent avec la matière. En observant ces interactions, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur la composition, la température, la densité, la distance, la luminosité et les mécanismes d’émission des sources de rayons X, comme les trous noirs, les étoiles à neutrons et les amas de galaxies.

Ainsi, XRISM ne se contente pas de capturer des images de l’espace. Il fournit des données qui peuvent aider à déchiffrer des phénomènes galactiques encore mystérieux, en offrant des indices sur les processus énergétiques qui se déroulent à des échelles cosmiques. Cette compréhension approfondie peut éclairer les origines et les évolutions de ces phénomènes.

Un contexte mondial et des défis à relever

Le Japon n’est pas le seul à viser la Lune. La Russie et l’Inde ont récemment lancé leurs propres missions lunaires. Cependant, le véritable défi pour toutes ces nations n’est pas simplement d’atteindre la Lune, mais d’y atterrir en douceur. Un atterrissage en douceur nécessite une technologie avancée et une planification minutieuse pour garantir que le vaisseau spatial puisse se poser sur la surface sans subir de dommages. Jusqu’à présent, seuls les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde ont réussi cet exploit.

Malgré l’optimisme associé à cette mission « Moon Sniper », le Japon a connu des revers. Des missions qui n’ont pas abouti comme prévu, des anomalies lors des lancements et des problèmes techniques avec les fusées ont marqué le parcours du pays dans sa quête spatiale.

Comme le note le Washington Post, la fusée Epsilon-6 d’octobre 2022 a connu un souci de contrôle d’altitude, ce qui a conduit l’équipe de contrôle au sol à ordonner à l’engin de s’autodétruire moins de 10 minutes après le décollage. En mars 2023, une autre fusée, la H-3, a également été contrainte de s’autodétruire, car son moteur du deuxième étage ne s’est pas allumé. En juillet, un autre moteur de fusée de la série Epsilon a également explosé lors d’un test du deuxième étage.

Ces revers, bien que décourageants, ont fourni des leçons précieuses. Ils ont mis en évidence les domaines nécessitant des améliorations, que ce soit en matière de conception, de technologie ou de stratégie. Mais plus que tout, ils ont permis de tester la résilience et la détermination du Japon à poursuivre ses ambitions spatiales.

Ainsi, en réussissant un atterrissage en douceur, le Japon ne se contenterait pas de démontrer sa maîtrise technologique, mais affirmerait également sa position en tant que puissance spatiale majeure, capable de rivaliser avec les leaders établis du domaine.

VIDÉO : Lancement de la mission « Moon Sniper » © JAXA