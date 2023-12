Schizophrénie : une étude révèle un lien entre la possession de chats avant 25 ans et un risque doublé de développer la maladie

Une récente méta-analyse australienne, examinant 17 études sur 44 ans, révèle une corrélation intrigante entre la possession de chats et un risque accru de troubles schizophréniques. Cette découverte soulève davantage de questions sur le rôle du parasite Toxoplasma gondii, souvent présent chez les félins domestiques.

La relation entre les animaux domestiques et la santé mentale humaine a toujours été un sujet d’intérêt scientifique. Récemment, une étude australienne a attiré l’attention sur un lien entre la possession de chats et un risque accru de développer des troubles schizophréniques.

Cette découverte, basée sur l’analyse de 17 études menées dans 11 pays différents, suggère que les interactions avec les félins domestiques, en particulier avant l’âge de 25 ans, pourraient avoir des implications significatives sur la santé mentale. Bien que les résultats soient significatifs, ils nécessitent une interprétation prudente en raison de la variabilité et des limites des études analysées. Mettant en lumière une fois de plus le potentiel rôle du parasite Toxoplasma gondii (qui serait également associé à la fragilité des personnes âgées, selon une autre étude), ce constat éclaire davantage les facteurs environnementaux pouvant influencer certains troubles psychiatriques. L’étude est publiée dans la revue Schizophrenia Bulletin.

Le T-Shirt qui respire :

Arborez un message climatique percutant 🌍



Une association significative, mais complexe

Dans leur analyse, les chercheurs ont observé une tendance marquée : les individus ayant été en contact avec des chats avant l’âge de 25 ans présentaient un risque presque doublé de développer des troubles schizophréniques par rapport à ceux qui n’avaient pas eu de chats. Cette observation suggère une période de vulnérabilité durant la jeunesse et le début de l’âge adulte où l’exposition à certains facteurs environnementaux, comme les parasites des chats, pourrait influencer la santé mentale.

Toutefois, il est important de noter que cette association ne signifie aucunement que la possession de chats cause la schizophrénie. En effet, les études cas-témoins, qui forment la majorité des recherches analysées, sont conçues pour identifier les corrélations plutôt que pour prouver une relation de cause à effet. Ces études comparent des personnes ayant une condition (dans ce cas, la schizophrénie) à celles qui ne l’ont pas, en examinant leur exposition antérieure à un potentiel facteur de risque (ici, les chats). Bien que cette méthode soit utile pour détecter des associations, elle ne peut pas établir de lien causal direct.

De plus, les résultats des différentes études incluses dans cette méta-analyse ne sont pas uniformes. Certaines études, notamment celles jugées de qualité inférieure, ont rapporté des associations qui n’ont pas été ajustées pour tenir compte d’autres variables potentiellement influentes. Ces associations pourraient donc être faussées par des facteurs confondants non pris en compte dans l’analyse, comme le milieu socio-économique et les antécédents familiaux de maladie mentale.

Ces incohérences soulignent l’importance de la prudence dans l’interprétation des résultats. Elles mettent en évidence la nécessité d’études plus rigoureuses et contrôlées pour explorer davantage la nature de cette association et déterminer si elle est véritablement causale ou simplement le résultat de facteurs confondants non identifiés.

Toxoplasma gondii : un parasite au cœur des préoccupations

Toxoplasma gondii (T. gondii) est un parasite intracellulaire qui peut infecter divers hôtes, y compris les humains. La transmission à l’homme peut se faire de plusieurs manières, notamment par la morsure d’un chat infecté ou par contact avec ses excréments (ou la litière souillée). Une fois dans le corps humain, T. gondii est capable de traverser la barrière hématoencéphalique et d’infiltrer le système nerveux central. Cette capacité à pénétrer et à affecter le cerveau est particulièrement préoccupante en matière de santé mentale.

En effet, dans le cerveau, T. gondii peut interférer avec les neurotransmetteurs, qui sont des messagers chimiques essentiels pour la communication neuronale. Cette perturbation peut avoir divers effets psychologiques et neurologiques. Parmi ceux-ci, on note des changements de personnalité, tels que des modifications de l’humeur ou du comportement et même, dans de rares cas, l’apparition de symptômes psychotiques, comme des hallucinations ou des délires. Ces symptômes sont caractéristiques de plusieurs troubles psychiatriques, y compris la schizophrénie.

Cependant, T. gondii n’est pas le seul pathogène susceptible d’avoir un impact sur la santé mentale. D’autres agents infectieux, comme Pasteurella multocida, sont également étudiés pour leur potentiel rôle dans le développement de certains troubles psychiatriques. Pasteurella multocida est une bactérie souvent trouvée dans la flore buccale des chats et peut être transmise à l’homme par morsure ou griffure. Bien que son lien avec les troubles psychiatriques ne soit pas aussi établi que celui de T. gondii, il représente un autre exemple de la manière dont les interactions humain-animal peuvent avoir des conséquences inattendues sur la santé mentale.

Face à ces constats, les chercheurs appellent à des études plus approfondies pour démêler les effets complexes de ces parasites et pathogènes. Comprendre le rôle exact de T. gondii et d’autres agents infectieux dans le développement de troubles comme la schizophrénie nécessite une recherche multidisciplinaire, impliquant la psychiatrie, la neurologie, l’immunologie et la microbiologie. Seule une approche intégrée permettra de déterminer dans quelle mesure ces infections contribuent aux troubles psychiatriques et comment elles interagissent avec d’autres facteurs de risque génétiques, environnementaux et biologiques.

Source : Schizophrenia Bulletin