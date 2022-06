Lightyear 0 : une voiture capable de rouler 70 km par jour uniquement à l’énergie solaire

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



L’entreprise Lightyear a dévoilé le 9 juin dernier ce qu’elle présente comme la « première voiture solaire au monde ». Au design élégant, le véhicule débute les tests ce mois-ci, sera commercialisé dès le mois de novembre 2022.

« Notre objectif est que le monde soit en mesure de conduire sur une distance d’une année-lumière grâce à l’énergie solaire d’ici 2035 », annonce non sans emphase Lightyear dans un communiqué concernant le lancement de son véhicule, Lightyear 0. Cette entreprise allemande affirme avoir construit le tout premier véhicule solaire prêt à la production. Pas vraiment de quoi atteindre le grand public pour le moment, puisque ce modèle sera commercialisé au prix de 250 000 €. 946 modèles seront fabriqués, et les premières livraisons sont prévues pour le mois de novembre 2022.

Si cette première étape se déroule bien, l’entreprise prévoit toutefois de mettre sur le marché par la suite un modèle à 30 000 €. En matière de performances énergétiques, la Lightyear 0 affiche de grandes ambitions. Avec ses 5 mètres carrés de panneaux solaires répartis sur la carrosserie, elle pourrait générer 1,05 kW de puissance de charge constante dans des conditions idéales. De quoi parcourir jusqu’à 70 km par jour en comptant seulement sur l’énergie solaire, du moins si l’on vit dans une zone particulièrement ensoleillée.

La voiture peut recharger l’équivalent de l’énergie nécessaire pour 10 km en une heure. Il serait donc possible de se reposer en grande partie sur un fonctionnement autonome pourvu que l’on ne parcoure pas de grandes distances tous les jours, selon l’entreprise. « Dans les climats nuageux, sur la base d’un trajet moyen d’environ 35 kilomètres par jour, vous pouvez conduire jusqu’à deux mois avant de devoir penser à recharger. Dans les pays plus ensoleillés, cela peut aller jusqu’à sept mois », explique ainsi Lex Hoefsloot, co-fondateur et directeur de Lightyear.

Outre cette énergie solaire, la voiture s’appuie aussi sur une batterie de 60 kWh, qui devrait lui permettre, à pleine charge, de parcourir 560 kilomètres en roulant à 110 km/h. Lightyear affirme ainsi avoir développé la transmission électrique la plus efficace. À titre de comparaison, comme le souligne le média New Atlas dans un article, le modèle 3 Long range AWD de Tesla parcourt des distances similaires, mais avec des batteries de 82 kWh. Lightyear 0 consommerait donc en moyenne 10,5 kWh aux 100 km.

Privilégier l’efficacité énergétique à la performance

Cette performance est en partie liée à l’aérodynamisme, ainsi qu’à des pneus spécialement conçus pour réduire la résistance au roulement. Lightyear a également privilégié l’efficacité énergétique à la performance. Il faut, par exemple, 10 secondes pour passer de 0 à 100km/h, ce qui est relativement long en comparaison à d’autres modèles. Sa vitesse de pointe est aussi plutôt basse, à savoir 160 km/h.

Le véhicule peut se recharger sur une prise domestique, à raison d’une vitesse de recharge de 32 kilomètres par heure, ou sur des dispositifs spéciaux de charge rapide à raison de 520 kilomètres en une heure. Le reste de la voiture présente des caractéristiques assez classiques, si ce n’est un intérieur « végane », entièrement composé de cuir végétal, de plastique recyclé ou de bois de palmier rotin travaillé de façon durable. « Les panneaux de carrosserie extérieurs de Lightyear 0 sont également fabriqués à partir de carbone récupéré ; les matériaux résiduels en fibre de carbone qui seraient autrement perdus », précise l’entreprise.

Les tests en conditions réelles devraient représenter une étape importante pour déterminer l’efficacité réelle du véhicule, puisque toutes les caractéristiques mentionnées sont valables uniquement pour des conditions optimales.

Vidéo de lancement de la Lightyear 0 :