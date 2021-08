Une méduse échouée révèle un poisson entier emprisonné à l’intérieur de son corps

Pour certains animaux, l’observation seule peut ne pas donner beaucoup d’information sur le régime alimentaire qu’ils adoptent, mais pour d’autres, il y a peu de place au doute. C’est particulièrement le cas d’une méduse boussole (ou méduse rayonnée) retrouvée récemment échouée sur une plage du sud-ouest de l’Angleterre. En effet, les photos prises par un promeneur local montrent clairement le dernier repas de l’animal.

Une méduse morte qui s’est récemment échouée sur une plage au Royaume-Uni affiche son dernier repas — un poisson entier et plutôt surpris — à travers sa structure translucide, révèle de superbes photos. La gelée est une méduse boussole (Chrysaora hysoscella), nommée pour ses marques brunes en forme de V qui ressemblent aux lignes d’une boussole. Le poisson juvénile à l’intérieur n’a pas encore été identifié.

Le photographe local Ian Watkin a repéré la méduse lors de sa promenade matinale avec son chien près de Padstow dans les Cornouailles le 4 août. « Ce n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours ». Les poissons juvéniles sont connus pour chercher refuge dans les tentacules des méduses. Cependant, le protecteur est devenu un prédateur pour ce poisson particulier, car les experts pensent qu’il a été piqué à mort par la méduse et aurait été lentement digéré dans son estomac rudimentaire, connu sous le nom de coelenteron, si elle ne s’était pas échouée, selon le Cornwall Wildlife Confiance.

« Souvent, les méduses sont utilisées comme des sanctuaires par les poissons juvéniles, car ils se cachent parmi leurs tentacules pour se protéger des prédateurs. Malheureusement, celui-ci semble avoir été piqué et est devenu le déjeuner de sa protectrice », selon l’article du Cornwall Wildlife Trust.

Les méduses boussole atteignent environ 30 centimètres de diamètre et sont couramment observées dans les eaux britanniques entre mai et octobre. Elles se nourrissent de petits poissons et de crabes, ainsi que d’autres méduses, et leur piqûre peut être très douloureuse, mais pas mortelle pour l’Homme.

La photo unique en son genre a été prise par hasard lors de la National Marine Week, une initiative mise en place par les Wildlife Trusts – une association de groupes de conservation régionaux au Royaume-Uni – pour mettre en évidence la vie marine unique autour du littoral britannique.