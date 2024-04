Microsoft et OpenAI développeraient un superordinateur à plus de 100 milliards de dollars

L’IA est actuellement au cœur des recherches et des investissements des géants de la technologie. Dans cette quête vers l’excellence, les entreprises s’engagent dans une course aux performances et évidemment, OpenAI montre souvent un coup d’avance sur ses concurrents. La firme doit désormais en partie son succès à Microsoft, son partenaire financier qui aurait récemment décidé de consacrer une somme colossale (une centaine de milliards de dollars) à la mise sur pied d’un centre de calcul et de données gigantesque (un supercalculateur) consacré à l’IA.

Le début du partenariat entre Microsoft et OpenAI remonte à 2019. La célèbre firme avait alors injecté un milliard de dollars chez le concepteur de ChatGPT pour concevoir de nouvelles technologies d’IA. Après cet investissement initial, Microsoft a renouvelé son engagement en 2020 avec une deuxième contribution financière. En 2023, la collaboration s’est poursuivie avec un troisième investissement de « plusieurs milliards de dollars ». Le montant exact n’a jamais été révélé publiquement, mais les rumeurs de l’époque l’estimaient à dix milliards de dollars.

Récemment, Microsoft surenchérit avec, cette fois-ci, une somme exorbitante de plus de cent milliards de dollars. En effet, selon un rapport du média The Information, les deux firmes collaboreraient sur un projet d’envergure visant à créer un vaste centre de calcul et de données. Cette installation devrait accueillir un supercalculateur composé de millions de processeurs graphiques (GPU) qui sera dédié principalement à la formation de puissantes IA. Portant le nom de code « Stargate », le supercalculateur sera basé aux États-Unis et devrait être pleinement opérationnel vers 2028.

Un projet à 115 milliards de dollars

Selon le rapport préliminaire, le coût initial du projet est estimé à 100 milliards de dollars, mais le total pourrait dépasser les 115 milliards. Cette somme est plus de trois fois supérieure aux dépenses en capital de Microsoft pour l’année dernière. Il est par ailleurs indiqué que l’entreprise financera entièrement le projet. Comme le supercalculateur sera composé de « millions de GPU », une énorme part de l’investissement sera probablement consacrée à l’achat GPU optimisés pour l’IA. Pour donner une référence, la Blackwell B200 de NVIDIA, la dernière puce d’IA de l’entreprise, sera vendue entre 30 000 et 40 000 dollars.

Pour l’élaboration du projet, The Information explique que Microsoft et OpenAI adopteraient une approche progressive. Ainsi, avant Stargate, il devrait y avoir d’autres systèmes « prédécesseurs ». Concrètement, le projet est divisé en cinq phases distinctes, Stargate étant la toute dernière étape. Toujours selon le média, Microsoft et OpenAI se trouveraient actuellement au milieu de la troisième phase du projet. Il devrait ensuite y avoir un système de phase 4 : un « petit » superordinateur qui pourrait être opérationnel en 2026.

Des défis à relever

La réalisation de Stargate s’accompagnera évidemment d’un lot de défis. Selon certains experts, l’une des plus grandes difficultés sera la nécessité d’augmenter la densité des GPU dans les racks. Ces derniers sont utilisés pour monter plusieurs composants électroniques, tels que des serveurs et des puces, dans un espace vertical. Pour atteindre les niveaux de performance et d’efficacité requis par Stargate, il sera effectivement nécessaire de placer beaucoup plus de GPU par rack que ce que Microsoft fait habituellement dans ses centres de données.

Une autre préoccupation liée à un projet aussi important est la consommation énergétique, un tel système étant très énergivore. D’ailleurs, le rapport de The Information indique que Stargate pourrait nécessiter « au moins plusieurs gigawatts » de puissance.