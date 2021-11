Disparition de l’iPhone au profit de la réalité augmentée d’ici 10 ans ?

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



L’analyste Ming-Chi Kuo, qui fait des pronostics sur les nouveautés des produits Apple depuis des années et considéré comme le meilleur dans le domaine, vient d’annoncer la sortie du premier casque de réalité augmentée de la marque… ainsi que la mort de l’iPhone.

L’iPhone, ce produit phare de la marque Apple… Aujourd’hui, tous les accessoires qui sortent année après année pour proposer de nouveaux services y sont connectés. Des fans, suspendus à la moindre mise à jour, dépensent sans compter pour en posséder le dernier modèle. Dans dix ans seulement, il pourrait en être tout autrement, a pourtant suggéré Ming-Chi Kuo, un analyste célèbre pour ses pronostics avisés au sujet des produits Apple.

« L’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par l’AR dans dix ans, ce qui signifie que la demande d’ABF (ndlr : un composant clef que l’on retrouve dans beaucoup de produits électroniques) pour les casques de réalité augmentée dépassera au moins un milliard de pièces dans dix ans. Le seul fournisseur d’ABF d’Apple, Unimicron, sera le principal bénéficiaire », annonce-t-il ainsi sans détour dans une note consultée par 9to5Mac.

Les iPhone seraient donc amenés à disparaître progressivement, et ce au profit de lunettes de réalité augmentée… Pour rappel, la réalité augmentée est une technologie qui permet de superposer des éléments d’environnements virtuels à notre réalité, via des « couches » d’affichage numérique. Une technologie effectivement prometteuse, et qui génère bon nombre d’innovations. Le virage semble énorme à avaler en si peu de temps. Ming-Chi Kuo en annonce pourtant le premier jalon dès 2022.

Un casque de réalité mixte Apple en 2022

Le premier casque de réalité mixte conçu par Apple, dont l’arrivée a déjà fuité à de nombreuses reprises, serait en effet prévu pour l’année prochaine, bien qu’il n’ait pas été annoncé officiellement par la marque. La réalité mixte, à l’inverse de la réalité augmentée, propose de superposer des objets du monde réel à un environnement en réalité virtuelle. Une première étape clef, pour l’analyste, mais bien évidemment pas suffisante.

Selon lui, le véritable basculement devrait provenir de lunettes de réalité augmentée qui sortiraient à la suite de ce casque de réalité mixte. Fonctionnerait-il sans l’iPhone dans un premier temps ? Cela n’est pas très clair. Il se pourrait que tous ces appareils doivent dans un premier temps être connectés à ce produit clef pour fonctionner. Mais, toujours selon Ming-Chi Kuo, ils prendront nécessairement leur indépendance vis-à-vis de cet outil s’ils doivent le supplanter : « Si le casque de réalité augmentée se positionne uniquement comme un accessoire pour le Mac ou l’iPhone, cela ne sera pas propice à la croissance du produit. Un casque AR qui fonctionne indépendamment signifie qu’il aura son propre écosystème et offrira l’expérience utilisateur la plus complète et la plus flexible », précise-t-il.

Si l’on en croit les multiples annonces faites par le directeur de Facebook, Mark Zuckerberg, au sujet de la réalité augmentée et du fameux « métavers » qu’il appelle de ses vœux, il faut bien avouer que la réalité augmentée est le sujet du moment chez les géants de la technologie. Cependant, côté iPhone, il faudrait près d’un milliard de ventes, selon l’analyste, pour que le basculement se fasse. Un calcul qui ne l’effraie visiblement pas spécialement dans ses pronostics, puisqu’il l’annonce comme un fait très simple : « Actuellement, il y a plus d’un milliard d’utilisateurs actifs d’iPhone. Si l’objectif d’Apple est de remplacer l’iPhone par l’AR dans dix ans, cela signifie qu’Apple vendra au moins un milliard d’appareils AR dans dix ans ». Une chose est sûre : pour le moment, Craig Federighi, vice-président de l’ingénierie logicielle chez Apple, affirme ne « jamais avoir entendu parler » de ce virage majeur.

La vidéo de l’interview de Craig Federighi avec WSJ :