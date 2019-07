Comme vous avez pu vous en douter, le mois de juin 2019 a été le plus chaud jamais enregistré, selon une annonce de l’agence satellitaire de l’UE. Un peu comme lors d’années de records précédentes, nous avons souvent pu entendre autour de nous « jamais il n’a fait aussi chaud ! » ou encore « je n’ai jamais vécu ça ! », etc. La différence cette fois-ci, c’est qu’il ne s’agissait pas que d’une impression. Il s’agissait bel et bien du mois de juin le plus chaud de l’histoire.

Les données fournies par le service Copernicus sur le changement climatique (Copernicus Climate Change Service, abrégé C3S), mis en œuvre par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme pour le compte de l’UE, ont montré que la température moyenne mondiale du mois de juin 2019 était la plus haute jamais enregistrée pour le mois.

Les données ont montré que les températures moyennes européennes étaient supérieures à la normale de plus de 2 °C et, pour la majeure partie de la France, de l’Allemagne et du nord de l’Espagne, cette hausse atteignait les 6 à 10 °C au cours des derniers jours du mois, selon C3S.

La température moyenne mondiale était d’environ 0.1 °C plus élevée que lors du dernier mois de juin le plus chaud, en 2016. Les experts ont déclaré que le changement climatique a rendu la canicule européenne de la semaine dernière au moins cinq fois plus probable, selon une analyse récente.

Une évaluation rapide des températures moyennes en France entre le 26 et le 28 juin a montré une augmentation “substantielle” de la probabilité que la vague de chaleur se soit produite à la suite du réchauffement climatique causé par l’Homme, ont déclaré des experts du groupe World Weather Attribution.

La récente vague de chaleur a vu la France enregistrer la température la plus chaude de son histoire (45.9 °C). Des incendies de forêt majeurs ont eu lieu en Espagne, où les températures ont dépassé les 40 °C par endroits. L’Allemagne, la Pologne et la République tchèque ont également enregistré leurs températures les plus élevées pour le mois de juin, la semaine dernière.

Le C3S a admis qu’il est pour l’instant difficile de relier directement la vague de chaleur au changement climatique, mais a noté que ces phénomènes météorologiques extrêmes devraient devenir plus fréquents en raison du réchauffement de la planète.

Jean-Noel Thepaut, directeur du C3S, a déclaré : « Bien que les températures locales aient pu être inférieures ou supérieures aux prévisions, nos données montrent que les températures dans la région sud-ouest de l’Europe pendant la dernière semaine de juin ont été exceptionnellement élevées ».

« Bien que cela ait été exceptionnel, il est probable que nous verrons davantage de ces événements à l’avenir, en raison du changement climatique » ajoute-t-il.