Selon une nouvelle étude, la ceinture (ou baudrier) d’Orion pourrait également être un petit morceau de la plus grande structure jamais détectée dans la Voie lactée — une “nappe” de gaz et de petites étoiles (se formant à l’intérieur) que les astronomes ont surnommée « la vague de Radcliffe ».

Couvrant environ 9000 années-lumière (ou 9% du diamètre de la galaxie), la vague ininterrompue d’étoiles commence près de la constellation d’Orion, dans un creux cosmique situé à environ 500 années-lumière sous le disque de la Voie lactée.

La vague de Radcliffe descend à travers les constellations du Taureau et de Persée, puis remonte près de la constellation de Céphée, à 500 années-lumière au-dessus du milieu de la galaxie. L’ensemble de la structure ondulée s’étend également sur environ 400 années-lumière de profondeur, comprend environ 800 millions d’étoiles et est plutôt dense, avec un gaz actif formant des étoiles. Une petite “pépinière stellaire”.

Lorsqu’elle est observée en 3D au sommet du reste de la Voie lactée, cette banlieue plongeante d’étoiles semble être plus que la somme de ses parties, a déclaré dans un communiqué João Alves, co-auteur de l’étude. Les résultats ont été publiés hier (7 janvier) dans la revue Nature.

La plus grande structure de gaz cohérente jamais détectée dans la Voie lactée

« Ce que nous avons observé est la plus grande structure de gaz cohérente que nous connaissons dans la galaxie », a déclaré Alves, professeur d’astrophysique à l’Université de Vienne. « Le Soleil se trouve à seulement 500 années-lumière de la vague à son point le plus proche. Elle était constamment sous nos yeux, mais nous ne pouvions pas la voir jusqu’à présent ».

Alves et son équipe internationale ont détecté la vague de Radcliffe (du nom du Radcliffe Institute for Advanced Study de Harvard, où la majeure partie des recherches a été menée) tout en créant une carte 3D de la Voie lactée, avec des données recueillies en grande partie par l’Agence spatiale européenne, notamment par le biais du satellite Gaia.

Ils ont remarqué l’étrange motif ondulant de gaz et d’étoiles autour d’Orion en observant la ceinture de Gould, un anneau partiel d’étoiles de la Voie lactée, détecté pour la première fois il y a plus de 100 ans.

Ceinture de Gould : elle fait en réalité partie intégrante de la vague de Radcliffe

Pendant un siècle, les astronomes ont pensé que la ceinture de Gould était un simple amas de gaz en forme d’anneau avec le Soleil près de son centre. Cependant, une fois que les auteurs de la nouvelle étude ont commencé à analyser plus en détails les données de Gaia, ils se sont rendus compte que la réalité était autre… Au lieu de cela, la ceinture de Gould semble faire partie intégrante de la vague de Radcliffe (vous pouvez la visualiser en 3D en consultant ce lien), qui est beaucoup plus grande, et qui ne forme pas un anneau autour de notre système solaire, mais s’enfonce vers et loin de lui dans une énorme forme d’onde.

« Nous ne savons pas ce qui cause cette forme, mais cela pourrait être comme une ondulation dans un étang, comme si quelque chose d’extraordinairement massif avait atterri dans notre galaxie », a déclaré Alves.

Des recherches antérieures sur la ceinture de Gould ont suggéré la même chose. Selon les résultats d’une étude datant de 2009 et parue dans le journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, la ceinture de Gould pourrait comprendre un gigantesque “dépôt” de matière noire, qui se serait retrouvé dans le jeune nuage de gaz il y a des millions d’années, déformant la gravité de la galaxie et dispersant les étoiles les plus proches dans le motif que nous voyons aujourd’hui.

« Ce que nous savons, c’est que notre soleil interagit avec cette structure », a déclaré Alves. Selon les chercheurs, les données sur la vitesse stellaire suggèrent que notre système solaire a traversé la vague de Radcliffe il y a environ 13 millions d’années — et, dans environ 13 millions d’années, y entrera de nouveau. « Un peu comme si nous surfions sur une vague », a ajouté Alves.

Dans cette vidéo, Alves explique ses recherches et leur étendue :

Source : Nature