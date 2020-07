C’est un succès : la fusée transportant le rover martien le plus ambitieux de la NASA à ce jour, nommé Perseverance, a été lancée depuis Cap Canaveral, en Floride. Dans quelques mois, le robot se posera dans le cratère Jezero, dans le but d’y rechercher des traces de vie anciennes ou actuelles.

Le rover Perseverance et son appareil d’atterrissage sont emballés à l’intérieur du sommet d’une fusée Atlas V de 60 mètres à Cap Canaveral, en Floride, jeudi matin. C’est à 7h50 ET (13h, heure française) que les propulseurs de la fusée se sont allumés et l’ont soulevée de la rampe de lancement, débutant ainsi le voyage du rover vers Mars.

Si le rover survit au voyage jusqu’à la planète rouge, ce dernier (qui fait à peu près la taille d’une voiture) analysera et forera la roche martienne à la recherche de signes de vie extraterrestre, sortira le tout premier hélicoptère interplanétaire de son ventre, nommé Ingenuity, et testera les technologies dont les humains auront besoin pour survivre sur Mars.

La fusée doit effectuer toute une série de manœuvres complexes alors qu’elle traverse l’atmosphère terrestre, larguant ses couches extérieures et utilisant ses moteurs au bon moment, pour propulser Perseverance sur son chemin vers Mars. Le lancement ne sera un succès total que lorsque le vaisseau spatial du rover se sera séparé de l’étage supérieur de la fusée et partira pour son voyage de sept mois à travers l’espace interplanétaire.

L’élan du lancement et une forte augmentation due à la rotation de la Terre devraient transporter le vaisseau spatial sur plus de 505 millions de kilomètres, pour atteindre Mars en février 2021. En effet, c’est après sept mois de croisière interplanétaire que le module entrera à grande vitesse dans l’atmosphère de la planète rouge, le 18 février 2021. Ce jour-là, les opérateurs de la NASA vont vivre ce qu’ils appellent « sept minutes de terreur », sept minutes d’une grande intensité où vont s’enchaîner de nombreuses actions, à des millions de kilomètres de la Terre, avec pour but de faire atterrir le rover avec douceur, à l’intérieur du cratère Jezero – un ancien delta de la rivière qui pourrait abriter des traces de vie. En effet, Jezero est un cratère d’impact de 49 kilomètres de diamètre situé dans le quadrangle de Syrtis Major (en bordure occidentale d’Isidis Planitia).

Le rover Perseverance est programmé pour rechercher des traces de vie extraterrestre dans les sédiments martiens, étudier le climat de la planète rouge, préparer des échantillons pour un retour ultérieur sur Terre (prévu pour 2031) et préparer l’arrivée des premiers êtres humains sur une autre planète.

This Illustration demonstrates the route Mars 2020 / @NASAPersevere takes to travel to Mars, including the several trajectory correction maneuvers (TCMs) needed to adjust its flight path on the way. #CountdownToMars pic.twitter.com/Wa0KHNL0W8 — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) July 30, 2020

Ce lancement marque le troisième lancement vers Mars en juillet 2020. En effet, les Émirats arabes unis et la Chine ont chacun envoyé leur propre vaisseau spatial vers la planète rouge. En effet, l’orbiteur Hope des Émirats arabes unis a été lancé le dimanche 19 juillet pour étudier l’atmosphère et le climat martiens. Et Tianwen-1, l’orbiteur chinois, a été lancé le 23 juillet.

Cette multitude de lancements est dicté par la dynamique orbitale : la Terre et Mars s’alignent correctement pour des missions interplanétaires pendant quelques semaines seulement, une fois tous les 26 mois.

