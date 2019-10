17 Partages











La NASA a dessiné un logo représentant une femme, superposé sur la Lune, pour représenter son effort visant à faire atterrir la toute première femme sur notre satellite naturel lors de la prochaine mission lunaire, Artémis.

C’était le mercredi 23 octobre dernier que l’agence spatiale américaine a dévoilé une nouvelle œuvre d’art, symbolisant le programme Artémis, qui vise à envoyer les premiers humains sur la Lune depuis les astronautes d’Apollo, il y a de cela 50 ans déjà.

La nouvelle œuvre de la NASA, intitulée Femme sur la Lune, présente un portrait de la déesse grecque Artémis, illustrée sur la Lune :

À savoir que dans la mythologie grecque, la déesse de la Lune est Artémis, la sœur d’Apollo. « Le logo (de la mission) Artémis, ressemble franchement à une version moderne du logo traditionnel d’Apollo », a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, devant un public composé de jeunes professionnels et d’étudiants universitaires, dans le cadre d’une table ronde organisée au siège de la NASA à Washington DC, mercredi dernier. « Ce nouveau logo Artémis est né de cette inspiration, et si vous regardez le logo d’Apollo, vous pouvez voir que nous allons de la Terre à la Lune », a-t-il ajouté.

En faisant référence au logo du programme Apollo, Bridenstine a attiré l’attention sur sa représentation de la Lune : une illustration qui comprend le profil du visage d’un homme. « Oh, regardez, qui est sur la Lune ? C’est Apollo », explique Bridenstine. « Apollo n’est pas le dieu de la Lune, Apollo est autre chose. Nous avons donc décidé de créer une nouvelle image, une image de la Lune avec la déesse de la Lune, et son nom est Artémis ».

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

La nouvelle œuvre représente donc un portrait d’Artémis, de sorte que son profil est formé à partir des reflets et des ombres de la topographie du croissant de lune. « Vous pouvez voir Artémis ici, et on dirait même qu’elle porte un casque spatial », a déclaré Bridenstine. « On croirait que ses cheveux reviennent depuis la gauche, ou est-ce plutôt une trajectoire de fusée ? Et, bien sûr, cette trajectoire pourrait elle-même se diriger vers la Lune… », a-t-il ajouté. Il continua : « Il y a beaucoup de façons différentes d’interpréter cette image […]. Moi, je trouve juste cela magnifique ».

Sur son site internet, la NASA explique que le visage d’Artémis est volontairement abstrait, pour que « toutes les femmes puissent se voir en elle ».

Le programme Artémis de la NASA a pour objectif d’amener les premiers astronautes au pôle sud de la Lune d’ici 2024. Bien que les missions initiales soient de courte durée, l’agence spatiale entend établir une présence durable et à long terme sur la surface lunaire, dans le but de préparer les envois de futurs astronautes vers Mars.

Et bien entendu, l’équipage d’Artémis comprendra également la toute première femme à marcher sur la Lune. « Contrairement aux années 1960, lorsque tous nos astronautes étaient d’anciens pilotes de chasse et d’essai et qu’il n’y avait aucune opportunité pour les femmes, cette fois-ci, lorsque nous retournerons sur la Lune, nous le ferons avec toute l’Amérique, un pays très diversifié et hautement qualifié. Soit un corps d’astronautes comprenant des femmes », a déclaré Bridenstine.

« Et pas seulement avec les États-Unis… Nous y allons avec des partenaires internationaux, avec le monde entier. Nous menons le monde dans une coalition de nations pour aller sur la Lune de manière durable. Et finalement, nous irons sur Mars », a-t-il ajouté.

La nouvelle œuvre dévoilée par la NASA ne remplace pas le logo du programme Artémis (inspiré par celui du programme Apollo) que la NASA a révélé en juillet dernier, mais il est destiné à être utilisé avec ce logo et à souligner qu’Artémis éclairera la voie de la NASA vers la planète rouge. « Je pense juste que cette image, créée par tant de gens formidables à la NASA, représente une nouvelle génération… la génération Artémis », a conclu Bridenstine.

Source : NASA