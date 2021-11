Les Nations Unies répondent à la « provocation » de Musk concernant la lutte contre la faim dans le monde

⇧ [VIDÉO] Vous pourriez aussi aimer ce contenu partenaire (après la pub)



C’est un petit affrontement qui court depuis maintenant quelques semaines par médias et Twitter interposés… Entre David Beasley, directeur du programme alimentaire des Nations Unies, et Elon Musk, l’entrepreneur multimilliardaire, 6 milliards de dollars font l’objet d’un pari un peu particulier. En toile de fond : la crise alimentaire mondiale renforcée par la conjonction de différents facteurs aggravants.

Le Programme alimentaire des Nations Unies a publié il y a quelques jours un appel exceptionnel aux milliardaires de ce monde pour soutenir la lutte contre la famine dans 43 pays différents. L’organisation souligne en effet l’arrivée d’une crise sans précédent, reposant sur les conflits actuels, la crise climatique, mais aussi l’augmentation des coûts liés à la lutte contre la famine ainsi que la crise sanitaire liée à la Covid-19. Dans cet appel, même s’il n’est pas explicitement nommé, Elon Musk est au coeur de toutes les attentions.

Tout a commencé par un appel du pied de David Beasley vers les plus riches de cette planète. Plus exactement, le plus riche : Elon Musk, qui est récemment passé première fortune mondiale, avec presque 300 milliards de dollars dans sa musette selon l’Index des milliardaires de Bloomberg.

Congratulations to @elonmusk for passing up @JeffBezos as the world’s richest person – worth a whopping $221B! 🥇 Elon, to celebrate I’m offering you a once in a lifetime opportunity: help us save 42M people from starvation for just $6.6B!! Offer expires SOON.. and lives do too. — David Beasley (@WFPChief) October 19, 2021

« Félicitations à Elon Musk pour avoir dépassé Jeff Bezos en tant que personne la plus riche au monde », lance-t-il dans ce tweet du 19 octobre non sans une certaine ironie, avant d’ajouter qu’il lui offre l’opportunité d’une vie : « les aider à sauver 42 millions de personnes de la famine pour seulement 6,6 milliards de dollars ». Et de préciser peu après auprès de CNN Business : « 6 milliards pour aider 42 millions de personnes qui vont littéralement mourir si nous ne parvenons pas à les atteindre. Cela n’est pas compliqué ».

Un défi à 6 milliards de dollars

S’en est ensuivi un titre erroné de la part de CNN, modifié depuis, qui clame alors que « selon l’ONU, 2% de la fortune d’Elon Musk pourrait résoudre la faim dans le monde ». La réaction de la twittosphère, et d’Elon Musk lui-même, ne se fait pas attendre.

If WFP can describe on this Twitter thread exactly how $6B will solve world hunger, I will sell Tesla stock right now and do it. — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2021

En taclant au passage l’ONU sur sa transparence, Elon Musk se targue de répondre à la demande si un plan clair sur l’utilisation de ces fonds lui est proposé. Selon lui, il « vendra des actions de Tesla immédiatement » pour ce faire. Résultat : en novembre, David Beasley a posé sur la table un plan retraçant l’usage qui serait fait des fonds en question. Il a bien évidemment relancé le multimilliardaire sur le sujet du fameux don qu’il avait affirmé être prêt à faire à cette condition.

This hunger crisis is urgent, unprecedented, AND avoidable. @elonmusk, you asked for a clear plan & open books. Here it is! We’re ready to talk with you – and anyone else – who is serious about saving lives. The ask is $6.6B to avert famine in 2022: https://t.co/eJLmfcMVqE — David Beasley (@WFPChief) November 15, 2021

« Vous avez demandé un plan clair et de la transparence : les voici ! Nous sommes prêts à échanger avec vous, et avec quiconque sera sérieux au sujet de sauver des vies. La demande porte sur 6,6 milliards de dollars pour éviter une famine en 2022. »

Les Nations Unies « prêtes à échanger » avec Elon Musk

Les coûts sont en effet résumés ainsi : 3,5 milliards pour l’achat de nourriture et sa livraison, 2 milliards d’argent liquide et de tickets d’alimentation, 700 millions pour l’élaboration de structures nationales spécifiques pour mettre en œuvre et gérer le programme, et 400 millions pour la gestion, administration et comptabilité des opérations mondiales et régionales.

Un document complet entre dans des explications et dans le détail des opérations : encore trop peu, pour certains commentateurs, mais certainement suffisamment pour titiller à nouveau Elon Musk sur le sujet. Donnera-t-il suite ? Rien n’est moins sûr, si l’on se base sur ses réactions récentes au sujet des taxations suggérées par les démocrates aux États-Unis.

Exactly. Eventually, they run out of other people’s money and then they come for you. — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2021

« Quand ils sont à court de l’argent des autres, ils se tournent vers vous », réagissait-il ainsi sur ce sujet le 26 octobre dernier.