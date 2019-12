L’épave de l’un des plus célèbres navires de guerre allemands datant de la Première Guerre mondiale a été localisée sur le fond marin, près des îles Falkland (ou îles Malouines), un archipel de l’Atlantique Sud. Il a coulé lors d’une bataille contre les navires de guerre britanniques, il y a de cela plus de 100 ans. Il s’agit du SMS Scharnhorst, un croiseur cuirassé de la Marine impériale allemande.

Ce croiseur de bataille a coulé le 8 décembre 1914 à 16h17, écrasé par les obus de 305 mm des croiseurs de bataille HMS Invincible et HMS Inflexible, entraînant dans la mort tout son équipage, soit plus de 800 personnes, dont l’amiral allemand Maximilian Graf von Spee. En effet, le Scharnhorst avait tenté de mener une attaque navale contre les îles Malouines, mais l’escadre allemande fut surprise par une plus grande force de navires de guerre britanniques. Au cours de la bataille des îles Falkland, les Britanniques ont coulé le Scharnhorst, ainsi que huit autres navires de guerre allemands.

C’est en utilisant un véhicule sous-marin autonome (AUV) exploité à partir du navire d’étude Seabed Constructor, que les chercheurs ont découvert l’épave, le 4 décembre 2019, située à environ 1.6 km sous la surface de l’océan Atlantique.

Après que le sonar de l’AUV ait révélé le navire de guerre, les chercheurs ont envoyé un véhicule sous-marin téléguidé (ROV), dans le but de filmer l’épave. « Le moment de la découverte était extraordinaire. Nous poursuivons souvent les ombres sur les fonds marins, mais lorsque le Scharnhorst est apparu pour la première fois dans le flux de données, il ne faisait aucun doute qu’il s’agissait de la flotte allemande », a déclaré dans un communiqué l’archéologue marin Mensun Bound, responsable de l’expédition.

« Nous avons envoyé un ROV pour explorer la zone et, presque immédiatement, nous nous trouvions dans un champ de débris qui annonçait la ‘bataille’ », a-t-il continué. « Soudain, le navire est sorti de la pénombre, avec de grands canons dans toutes les directions », a-t-il ajouté.

Recherches dans les fonds marins…

Les chercheurs ont commencé à chercher l’épave du Scharnhorst, ainsi que d’autres navires de guerre de l’escadre allemande, lors du centenaire de la bataille des îles Falkland, en décembre 2014. Mais jusqu’à présent, sans succès. Les recherches n’ont repris que le mois dernier, en utilisant quatre AUV Ocean Infinity ultramodernes, équipés d’instruments à sonar pour explorer une zone du fond marin de 4500 kilomètres carrés, près des îles Malouines.

Et l’épave a été retrouvée de manière inattendue : « l’AUV a quitté son chemin de recherche pour faire demi-tour et balayer une autre ligne du fond marin, et est passé au-dessus du Scharnhorst pendant le virage », a déclaré Bound. Les scientifiques ont réalisé qu’ils n’avaient retrouvé l’épave que quelques heures plus tard, « lorsque l’AUV est revenu à la surface et que les données de la recherche ont été téléchargées et converties dans un format lisible», a déclaré Bound.

L’épave, qui repose sur le fond marin à environ 185 kilomètres au sud-est de Port Stanley, la capitale des îles Falkland, « n’a été ni touchée ni perturbée, et le site sera désormais légalement protégé », a déclaré Donald Lamont, président de la Falklands Maritime Heritage Trust.

Une bataille navale historique

Selon le Falklands Maritime Heritage Trust, la défaite du Scharnhorst et de son escadron de navires de guerre a été décisive au début de la Première Guerre mondiale. En effet, la bataille des îles Falkland a eu lieu quelques semaines à peine après la bataille de Coronel, au large des côtes du Chili, lorsque l’escadron de l’Asie de l’Est de Graf von Spee a coulé deux croiseurs blindés de la Marine royale. Lors de cette bataille, plus de 1600 soldats britanniques ont été tués, mais seulement trois Allemands ont été blessés.

En réponse, la Grande-Bretagne a envoyé un escadron dirigé par deux croiseurs de bataille avancés, le HMS Invincible et le HMS Inflexible, dans l’Atlantique Sud, dans l’optique d’éradiquer Spee et ses navires de guerre.

Un mois après leur défaite à Coronel, les navires de guerre britanniques ont engagé les plus grands navires de guerre allemands : le Scharnhorst, le Gneisenau, le Nürnberg et le Leipzig. Le Scharnhorst a été le premier à couler, après avoir subi de lourds dommages causés par les canons de l’Invincible et de l’Inflexible.

Durant cette bataille, plus de 2200 marins allemands sont morts, y compris Graf von Spee et ses deux fils, Heinrich, à bord du Gneisenau et Otto, à bord du Nürnberg.

Quant à Bound, qui est né aux Malouines, la découverte du Scharnhorst a une signification particulière : « En tant qu’insulaire des Malouines et archéologue marin, une découverte de cette importance est un moment inoubliable et poignant de ma vie », a-t-il déclaré.

À présent, l’équipe va chercher le reste de la flotte allemande coulée en 1914 dans les environs, afin de mieux comprendre les événements de la bataille, ainsi qu’assurer la protection du site.

Source : MercoPress