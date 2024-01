Neuralink : Elon Musk annonce la réussite de l’implantation de la première puce cérébrale sur un humain

Une étape majeure a été franchie par l’entreprise biotechnologie Neuralink d’Elon Musk : l’implantation de la première puce cérébrale sur un humain. Par ailleurs, Musk a baptisé ce premier dispositif « Telepathy », en référence au fait qu’il permet au porteur de contrôler des appareils par la seule force de la pensée.

Dans son éternel optimisme pour ses projets, Elon Musk a annoncé en 2017 que le premier produit de Neuralink serait disponible sur le marché vers 2021. Toutefois, début 2024, l’entreprise est encore loin de la commercialisation, entamant à peine sa phase de test. En septembre dernier, suite à l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) et après des essais sur des animaux, Neuralink a commencé le recrutement des premiers patients. Ce projet, nommé Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface (PRIME), a pour objectif d’éprouver la sécurité de l’implant cérébral.

Malgré des milliers de candidatures, l’équipe a eu du mal à trouver des volontaires adéquats pour le projet PRIME. Les essais n’ont donc pu commencer que récemment. Musk a annoncé ce lundi sur X (ex-Twitter), au lendemain de l’opération, que la première implantation a été un succès et que le patient se porte bien. « Le premier humain a reçu un implant de Neuralink hier et se rétablit bien », écrit-il sur son compte.

À en croire les récentes déclarations d’Elon Musk, le patient montre déjà des signes positifs suite à cette première implantation. Le PDG de Neuralink a souligné que les premiers résultats indiquent une « détection prometteuse des pics neuronaux », ce qui signifie que le dispositif est en bonne voie pour capter les signaux électriques produits par les neurones lors de la transmission d’informations. Il est important de noter que le patient en question, qui bien entendu répond aux critères cités dans l’annonce de recrutement, est paralysé des quatre membres. La cause est, selon les critères de recrutement, soit une sclérose latérale amyotrophique (SLA), soit une lésion de la moelle épinière.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.

Cependant, bien que cette première réussite marque une étape importante dans le projet, il faut savoir que ce n’est que le début d’une étude qui s’étendra sur six ans. Selon The Guardian, Anne Vanhoestenberghe, professeure spécialisée en dispositifs médicaux implantables actifs, souligne que le succès réel de l’implant de Neuralink ne devrait pas être jugé uniquement sur la base de ces premières annonces. Par ailleurs, elle considère que ces annonces, ainsi que celles qui suivront, font partie de la stratégie marketing typique d’Elon Musk, qui promeut souvent ces entreprises en utilisant un ton très (trop ?) optimiste.

D’après les informations partagées par Elon Musk sur son réseau social (X), le dispositif développé par Neuralink sera officiellement nommé « Telepathy ». Ce nom est sans doute choisi en raison de sa capacité à terme à contrôler des appareils par la pensée.

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.

Initial users will be those who have lost the use of their limbs.

Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal.

— Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024