NeuralPi : l’intelligence artificielle qui émule n’importe quelle pédale de guitare

Pouvoir émuler n’importe quel effet de pédale et d’amplificateur de guitare pour moins de 140 euros ? Cela ressemble à un rêve pour tout musicien. Le développeur et guitariste [GuitarML] a transformé ce rêve en réalité via son projet NeuralPi. Le système utilise un Raspberry Pi4 et un réseau de neurones afin d’émuler de véritables pédales et amplificateurs.

Certains processeurs multieffets modernes utilisent des modèles logiciels d’anciennes pédales pour reproduire leur son. Ces pédales numériques existent depuis les années 90, mais aucune ne ressemble au projet NeuralPi, tout juste publié par [GuitarML]. Le projet est classé dans les niveaux de difficulté intermédiaires et prend environ cinq heures à compléter. Le créateur, Keith, a fourni des instructions complètes, une liste de composants et un code pour aider à créer la pédale à l’aide du Raspberry Pi 4 modèle B, qui peut être acheté pour moins de 50 euros.

La clé ici, bien sûr, ce sont les réseaux de neurones. Le LSTM (Long Short Term Memory, un réseau de neurones récurrent) au cœur de NeuralPi peut être entraîné sur n’importe quelle pédale existante pour reproduire avec précision son son, et il peut même le faire avec une latence incroyablement faible grâce à Elk Audio OS (utilisé notamment pour la guitare synthé de Matthew Bellamy dans la tournée mondiale Simulation Theory de Muse). Le résultat d’un modèle entraîné est un plugin VST3, un format populaire pour les effets audio virtuels.

« NeuralPi a été créé par curiosité pour l’apprentissage automatique et par passion pour le son de guitare. J’avais développé plusieurs plugins de guitare qui utilisent l’apprentissage automatique/les réseaux de neurones, chacun s’appuyant sur ce que j’avais appris du précédent. J’avais toujours eu l’idée d’utiliser ce logiciel pour créer une pédale de guitare. Quand j’ai commencé à creuser, j’ai découvert qu’une grande partie du travail préparatoire avait déjà été faite pour en faire une réalité », explique l’auteur.

Les avantages de l’intelligence artificielle dans l’émulation musicale

Pour quelles raisons quelqu’un voudrait-il utiliser des réseaux neuronaux associés à une guitare électrique ? Il s’avère que certains modèles de réseaux neuronaux sont bien adaptés à la tâche d’émulation de la réponse dynamique des amplificateurs et des pédales (effets de guitare). Les musiciens paient le prix fort pour des amplificateurs avec des composants à tube à vide coûteux, car ils produisent le meilleur son.

Grâce à l’apprentissage automatique, il est possible, à l’aide d’enregistrements d’entrée/sortie d’un amplificateur particulier, d’entraîner un modèle à se comporter comme le circuit de l’amplificateur à un réglage spécifique. Cette méthode est efficace pour modéliser les amplis à lampes et la distorsion/overdrive, ainsi que certains aspects des compresseurs audio.

NeuralPi est un élément de base pour créer tout type de pédale d’effet de guitare sur Raspberry Pi. N’importe qui peut modifier le code open source pour ajouter des commandes utilisateur, une sélection de modèles et éventuellement une interface pour enregistrer et créer de nouveaux modèles à partir d’amplis et de pédales personnels.