Nouveau record pour le Bitcoin, valorisé à plus de 72 000 $

Après une période de déclin prolongée, le cours du Bitcoin atteint désormais un sommet sans précédent. Cette situation s’est répercutée sur l’ensemble du secteur, entraînant une hausse significative du cours des autres monnaies numériques. Le marché des cryptomonnaies se porte ainsi mieux que jamais et est donc encore loin de chuter, du moins pour le moment.

En 2021, le Bitcoin avait atteint un niveau record de plus de 68 700 dollars. Mais peu de temps après, une période de « bear market » (ou « marché baissier ») s’est amorcée. Les cours ont drastiquement diminué, avec une chute de 50 % en l’espace de quelques mois. S’étant étendue sur toute l’année 2022 et une partie de 2023, cette période a lourdement impacté l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.

Ces derniers mois, le marché a enfin regagné de la vigueur et voit les cours augmenter jusqu’à atteindre des records historiques. Pour le Bitcoin, la hausse s’est poursuivie et a déjà franchi la barre des 70 000 dollars ce week-end. Au moment de l’écriture de ces lignes, le cours dépasse les 72 000 dollars américains (72 273 USD). Cette tendance à la hausse du Bitcoin devrait se maintenir, selon les analystes. Pour cause : l’adoption croissante des cryptomonnaies ainsi que d’autres facteurs financiers et technologiques spécifiques qui pourraient soutenir la demande de bitcoin.

Les facteurs haussiers des cryptomonnaies

La tendance haussière du marché s’explique par l’impact des ETF (Exchange Traded Funds) sur le marché des cryptomonnaies, en particulier sur le cours du Bitcoin. Autorisés par les autorités réglementaires américaines début 2024, les ETF Bitcoin sont un type de fonds d’investissement négociables en bourse. Ils visent à reproduire la performance du Bitcoin sans nécessiter de l’acheter directement. Les investisseurs peuvent ainsi gagner une exposition aux mouvements de prix en achetant des actions de l’ETF. Cela simplifie l’investissement en éliminant la nécessité de gérer des portefeuilles de cryptomonnaies, de s’inquiéter de la sécurité des clés privées, etc. Ces fonds ont augmenté la demande pour le Bitcoin, contribuant ainsi à la hausse de son prix.

Une autre raison de la tendance est l’arrivée du prochain Halving en avril. Se produisant tous les quatre ans, cet événement est intégré au protocole de Bitcoin et réduit de moitié la récompense allouée aux mineurs. Cela implique une diminution de l’offre de nouveaux Bitcoins entrant sur le marché et par conséquent une hausse des prix.

Une hausse sur l’ensemble du marché des cryptomonnaies

Les experts désignent le changement de dynamique sur le marché comme un passage vers ce qu’ils appellent un « bull market », c’est-à-dire une période de hausse. Les investisseurs s’attendent ainsi à voir la valeur de leurs actifs en cryptomonnaies augmenter, du moins à court terme. Cette période de hausse concerne l’ensemble du secteur des cryptomonnaies, sachant que les mouvements du cours du Bitcoin tendent à influencer le marché global.

L’Ethereum — la deuxième plus grande cryptomonnaie après le Bitcoin — pour sa part, voit son prix se rapprocher des 4000 dollars. Si la tendance se poursuit, il battra également bientôt son propre record absolu.

Du côté des meme coins, l’augmentation de la valeur est également spectaculaire. Selon un rapport de la plateforme Santiment partagé en début du mois, PEPE a connu une augmentation de plus de 370 % en une semaine, avec un volume d’échange atteignant plusieurs milliards de dollars. Bonk a vu son prix augmenter de 190 %, se rapprochant de son plus haut historique, tandis que Shiba Inu a également connu une forte hausse de 176 %.