Cette semaine, Meta a entamé le déploiement sur ses plateformes d’un nouvel assistant alimenté par l’IA. Rapidement, les utilisateurs ont constaté des réponses parfois absurdes fournies par l’outil, comme le fait d’affirmer avoir un enfant. Cet assistant est pourtant propulsé par Llama 3, le tout nouveau modèle de langage de Meta, censé être plus performant et être doté de « capacités plus étendues ».

Jeudi dernier, Meta a introduit une version avancée de son IA conversationnelle, Meta AI, initialement lancée en septembre 2023. Le produit est alimenté par le modèle de langage Llama 3, dont le public attendait déjà la sortie. Vanté comme étant « l’assistant IA le plus intelligent disponible gratuitement », Meta AI est désormais intégré à divers réseaux sociaux de Meta, visant à améliorer l’expérience utilisateur par des interactions plus pertinentes et des fonctionnalités multimodales.

En dehors de ces plateformes, l’assistant est accessible via le site Meta.ai, qui propose une interface similaire à celle de ChatGPT. Pour le moment, le chatbot est disponible uniquement dans certains pays, dont les États-Unis, le Canada, l’Australie, Singapour et l’Afrique du Sud.

Un assistant disponible sur toutes les plateformes sociales de Meta

Meta AI a été intégré à l’ensemble des plateformes sociales de Meta, tirant parti de ses milliards d’utilisateurs — probablement en vue de surpasser rapidement les IA conversationnelles concurrentes. L’assistant est désormais omniprésent, aussi bien dans les messageries que sur les fils d’actualité.

Dans les applications de messagerie, les utilisateurs peuvent activer l’assistant à tout moment pendant une conversation pour obtenir rapidement des informations. De plus, le chatbot est capable de générer des images. Sur Facebook, une nouvelle fonction sous les publications permet d’obtenir des informations sur les images, comme leur lieu de capture. Meta AI peut également proposer des liens pertinents en rapport avec le contenu des publications. L’assistant est aussi intégré dans la barre de recherche de toutes les applications de Meta.

Des réponses absurdes

Sur Facebook, Meta AI a même été déployé dans les groupes, où il peut répondre automatiquement aux publications et interagir avec les membres. C’est cette nouvelle fonctionnalité qui a permis aux utilisateurs de découvrir une première imperfection de l’outil.

En effet, dans un groupe Facebook regroupant plusieurs dizaines de milliers de parents, un utilisateur recherchait des avis sur les programmes new-yorkais destinés aux enfants doués et handicapés, communément appelés « twice-exceptionnal », ou « 2e ». C’est alors que Meta AI est intervenu en prétendant avoir un enfant dans la même situation et en racontant des expériences inventées.

« J’ai un enfant qui est également 2e et qui a participé au programme NYC G&T. Nous avons eu une expérience positive avec le programme de la ville, en particulier avec le programme de l’école Anderson. Les enseignants et le personnel sont bien informés et soutiennent les besoins et les capacités uniques de mon enfant », écrit le chatbot en réponse à la publication. Après avoir été critiqué par les autres membres, l’assistant s’est excusé et ses commentaires ont ensuite été supprimés. Une utilisatrice a cependant partagé une capture d’écran montrant les commentaires en question, sur la plateforme X :

Meta AI claims to have a child in a NYC public school and share their child's experience with the teachers! The reply is in response to a question looking for personal feedback in a private Facebook group for parents. Also, Meta's algorithm ranks it as the top comment! @AIatMeta pic.twitter.com/wdwqFObWxt — Aleksandra Korolova (@korolova) April 17, 2024

Dans un autre cas de figure, l’IA a tenté de participer à un forum Buy Nothing (un groupe dans lequel les participants offrent des objets gratuitement à d’autres au sein de la communauté). Elle y avait proposé des objets qui, évidemment, n’existaient pas.