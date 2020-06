Si la pandémie à coronavirus SARS-CoV-2 affecte le monde entier, tous les gouvernements ne s’organisent pas de la même manière pour la combattre. Alors que certains pays se retrouvent submergés sous les cas d’infections et les décès, d’autres ont su prendre les précautions et mesures nécessaires suffisamment rapidement pour parvenir à contrôler et réguler les patients infectés. C’est le cas de la Nouvelle-Zélande, qui vient de franchir une étape importante en ne signalant plus aucun cas d’infection depuis les cinq derniers jours.

Le dernier patient hospitalisé du pays a été libéré, ont déclaré des responsables lors d’un point de presse le 27 mai. Maintenant, seulement 21 personnes dans le pays sont encore infectées. Dans l’ensemble, le pays a confirmé environ 1500 cas et 21 décès, selon le Coronavirus Resource Centre de Johns Hopkins. Pendant ce temps, les États-Unis ont confirmé 1.74 million de cas et plus de 100’000 décès.

Bien sûr, la Nouvelle-Zélande est un pays beaucoup plus petit, avec une population de 4.8 millions d’habitants plus éparpillés — 46 personnes par km² contre 94 personnes par km² aux États-Unis. Cela seul entrave la capacité du coronavirus à se propager. Mais dans l’ensemble, comme l’Australie, le pays a signalé des cas et des décès de coronavirus inférieurs à la moyenne par rapport à d’autres pays occidentaux.

Des règles strictes de confinement respectées par l’ensemble des citoyens

Les experts disent que c’est plus que de la chance, mais plutôt des efforts de confinement précoce, l’adhésion des citoyens aux règles sanitaires, des tests généralisés, la recherche des contacts et une bonne communication qui sont les clés du succès de la politique de santé. À partir du 3 février, la Nouvelle-Zélande a commencé à imposer des restrictions sur les voyages même si elle n’avait aucun cas connu.

Elle a enregistré son premier cas le 28 février et moins d’un mois plus tard avait 102 cas confirmés. À ce moment-là, le Premier ministre Jacinda Ardern a levé les restrictions au niveau 3 : fermeture des écoles, annulation des rassemblements de masse et consultations médicales en ligne. Deux jours plus tard, le pays est passé aux restrictions de niveau 4, imposant aux habitants de rester chez eux dans tout le pays et limitant considérablement les déplacements.

Les Néo-Zélandais ont sérieusement suivi ces restrictions, et il existe des données pour le prouver. « Les données de Google montrent que les Néo-Zélandais ont suivi les règles de confinement avec un niveau de changement de comportement remarquablement élevé. L’activité a chuté presque instantanément, de plus de 90% par rapport aux niveaux de référence dans certaines catégories », explique Nick Wilson, expert en santé publique à l’université d’Otago. Cela a conduit à une stabilisation des cas seulement 10 jours après la mise en place des mesures de verrouillage.

Cliquez ici pour supprimer les publicités.

Organisation massive de tests et traçage efficace des personnes infectées

La Nouvelle-Zélande a effectué un total de 267’435 tests de coronavirus, et le 20 mai, elle a publié l’application NZ Covid Tracer. Bien que publiée plus tard que dans d’autres pays comme Singapour, l’application contribuera à garantir que le pays ne subisse pas de flambée de cas car il commence son déconfinement. Selon l’American Enterprise Institute, elle fonctionne en permettant aux utilisateurs de scanner un QR code aux points d’entrée à divers endroits.

Sur le même sujet : Chine : de nouveaux cas de coronavirus font craindre une seconde vague épidémique

Vous voulez éliminer toutes les pubs du site tout en continuant de nous soutenir ? C'est simple, il suffit de s'abonner ! J'EN PROFITE 20% de rabais pour les 400 premiers ! Code : 0pub20pourcent Vous aimez notre travail ? Lisez cela avant de terminer l'article : Trust My Science est un magazine indépendant tenu par des passionnés et des scientifiques. Nous travaillons jour et nuit pour vous donner le meilleur malgré des moyens plus limités que certains gros journaux payants et soutenus par différentes organisations. Nous souhaitons préserver cette indépendance et gratuité pour conserver une neutralité sans faille et permettre un partage scientifique gratuit. C'est pourquoi nous proposons à nos lecteurs un abonnement de soutien , et en contre partie, aucune publicité ne s'affichera pour ces derniers. Êtes-vous intéressé(e) à soutenir le savoir gratuit et la promotion des sciences ? JE SOUTIENS POUR 1.5€ ! Rabais à vie pour les 400 premiers ! (sur abonnement mensuel). Code : soutienmensuel

Si plus tard ils sont positifs pour le COVID-19, les traceurs de contact peuvent vérifier où la personne s’est rendue et décider de faire un suivi auprès des sites pour les alerter de leur risque potentiel. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) considèrent le traçage des contacts comme faisant partie d’une approche à plusieurs volets pour lutter contre la pandémie. Les tests et le traçage, pris ensemble, sont l’épine dorsale du travail de santé publique, selon Hilary Brueck.

Une politique scientifique rigoureuse et un gouvernement de confiance

Selon Wilson, la Nouvelle-Zélande montre l’avantage d’avoir des niveaux assez élevés d’expertise scientifique dans le processus d’élaboration des politiques et un Premier ministre qui est une très bonne communicatrice auquelle le public fait confiance. Arden a également été félicitée pour avoir réduit ses salaires de 20%, avec d’autres hauts responsables du gouvernement.

Aux États-Unis, en revanche, le message a été incohérent, le président Trump ayant d’abord déclaré que l’épidémie « pourrait s’aggraver un peu ; elle pourrait ne pas grossir du tout », tandis que les responsables de la santé ont déclaré qu’il était inévitable que le coronavirus se propage à l’intérieur du pays. Les médias sociaux ont également propagé des rumeurs erronées sur les taux de mortalité, indique Rosemary Taylor, professeure agrégée de sociologie et de santé communautaire à l’Université Tufts.