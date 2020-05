Ces dernières semaines, le nombre de cas d’infection en Chine avait considérablement diminué, tant et si bien que le gouvernement avait assoupli les mesures de confinement et de restriction, et passé la majorité des provinces en risque faible. Mais récemment, une nouvelle vague de cas semble se déclarer dans le pays, plusieurs provinces recommençant à être touchées. Cette augmentation rapide des cas fait craindre aux Chinois l’émergence d’une nouvelle vague épidémique.

Une vague de cas de coronavirus d’origine inconnue dans une ville chinoise près de la frontière russe — et une série de nouveaux cas à Wuhan — ont fait craindre une nouvelle vague d’infections en Chine. Dimanche, les autorités chinoises ont reclassé Shulan, une ville proche des frontières russe et nord-coréenne, comme étant à haut risque, après un groupe de cas liés à une femme sans antécédents connus de voyage ou d’exposition au virus.

Cela s’est produit une semaine seulement après que la Chine a désigné toutes les régions du pays comme à risque faible ou moyen. Dimanche, la commission nationale de la santé du pays a signalé 17 nouveaux cas, son deuxième jour de hausse à deux chiffres et son nombre le plus élevé depuis près de deux semaines.

Cinq cas transmis localement se sont produits dans trois provinces frontalières de la Russie ou de la Corée du Nord — trois au Jilin, et une dans le Heilongjiang et le Liaoning. Tous les nouveaux cas du Jilin se sont produits dans la ville de Shulan, y compris une femme de 28 ans, un homme de 45 ans et un homme de 56 ans, ce qui porte le total de la ville à 12.

De nouvelles mesures de restrictions drastiques dans les provinces touchées

Les médias d’État chinois déclarent que les autorités avaient ordonné la fermeture temporaire de tous les lieux publics à Shulan, y compris les installations sportives, les cinémas et les bibliothèques, et que tous les résidents devaient rester chez eux, sauf dans des « circonstances exceptionnelles ». Les élèves retournent à l’apprentissage en ligne, aucun taxi ne peut quitter la ville et tous les transports publics ont été suspendus.

Les médias indiquent que la source de la chaîne d’infection de Shulan reste un mystère. La commission provinciale de la santé de Jilin a déclaré qu’elle provenait d’une femme de 45 ans qui n’avait pas d’antécédents résidentiels ou de voyages à l’extérieur de la province, et aucun antécédent de contact connu avec des personnes revenant d’outre-mer ou de provinces clés.

Ces dernières semaines, la Chine a promulgué des fermetures de frontières et des restrictions sociales dans les régions frontalières de la Russie, y compris Suifenhe, dans l’est de la province du Heilongjiang, après que certaines personnes retournant en Chine par des frontières terrestres ont été diagnostiquées avec le Covid-19.

Nouveaux cas et isolation des populations

Selon un compte WeChat du gouvernement local, le 2 mai, les autorités sanitaires de Shulan ont déclaré qu’au cours des trois dernières semaines d’avril, 308 résidents de Shulan étaient rentrés de Russie via les ports de Suifenhe et Manzhouli. Huit ont été mis en quarantaine dans un hôpital pour maladies infectieuses de Jilin et les 300 autres ont été isolés dans la ville de Shulan. Dans la ville de Wuhan, où le virus est apparu à la fin de l’année dernière, les autorités chinoises ont également signalé cinq nouveaux cas dimanche, le plus grand nombre de nouvelles infections de la ville depuis le 11 mars.

Les nouveaux cas, toutes des transmissions locales, figuraient parmi 17 nouveaux cas à l’échelle nationale, le plus élevé en près de deux semaines. Les autorités de Wuhan ont imposé des restrictions draconiennes aux déplacements dans ce qui semblait avoir été une tentative couronnée de succès pour annuler l’épidémie. Ce confinement a commencé à se relâcher ces dernières semaines, les autorités ayant déclaré que la maladie était sous contrôle, plus récemment, les enfants retournant à l’école et les déplacements vers et depuis la ville étant autorisés.