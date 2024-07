Trump et Projet 2025 : une menace pour la science et la société ?

Dans un climat politique de plus en plus polarisé aux États-Unis, le « Projet 2025 » émerge comme un plan ambitieux et controversé visant à transformer radicalement la présidence américaine sous l’influence de la droite conservatrice. Initié par la Heritage Foundation en 2022, ce projet propose une série de réformes radicales qui pourraient bouleverser les bases mêmes des politiques scientifiques, environnementales, et sociales du pays. Annoncé comme une feuille de route pour une éventuelle deuxième présidence de Donald Trump, le Projet 2025 suscite des inquiétudes profondes parmi les experts et les scientifiques.

Le Projet 2025 se distingue par son objectif explicite de réduire la taille du gouvernement fédéral tout en renforçant le contrôle présidentiel sur les agences et les départements. Il propose des mesures spécifiques comme la division des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) en deux entités distinctes et la suppression pure et simple du Département de l’Éducation. Ces propositions sont vues par beaucoup comme une tentative de démanteler des institutions clés qui jouent un rôle très important dans la protection de la santé publique et la promotion de l’éducation.

Au cœur de cette initiative se trouve une volonté claire de politiser la fonction publique fédérale. Le projet suggère de reclasser des milliers de postes de la fonction publique en postes politiques, augmentant ainsi l’influence directe du président sur ces employés. « L’indépendance de la science est attaquée de toutes parts dans ce document », déclare Rachel Cleetus au Scientific American, directrice des politiques du programme Climat et Énergie à l’Union of Concerned Scientists. Cette politisation pourrait éroder l’intégrité scientifique et compromettre la capacité des agences à fournir des analyses indépendantes et factuelles sur des questions délicates comme le changement climatique et la santé publique.

Un gouvernement plus restreint et contrôlé

Le Projet 2025 présente une vision conservatrice de longue date d’un gouvernement plus restreint et décrit des étapes spécifiques et détaillées pour atteindre cet objectif. Face aux menaces de démantèlement de certaines institutions clés (comme les CDC), plusieurs experts soulignent l’importance de la science pour garantir la santé des personnes et la protection de l’environnement.

Le plan prévoit également un contrôle présidentiel accru sur les travailleurs gouvernementaux traditionnellement non partisans, ceux que Trump pourrait décrire comme membres de « l’État profond » ou de la bureaucratie réglementaire. Par exemple, le Projet 2025 propose de reclasser des dizaines de milliers d’emplois de la fonction publique en tant que postes politiques répondant au président. Jacqueline Simon, directrice des politiques de l’American Federation of Government Employees, a affirmé au Scientific American que les scientifiques de carrière qui travaillent actuellement pour le gouvernement fédéral sont désormais « terrifiés et polissent leurs CV ». « Il semble que leur objectif soit d’essayer de menacer les employés fédéraux et de semer la peur », a déclaré Simon dans le cadre d’une autre interview pour AP News.

Influence religieuse et morale

Le Projet 2025 ne se contente pas d’affaiblir les institutions scientifiques, il impose également une idéologie religieuse et conservatrice sur des questions sociales. Par exemple, le plan propose de transformer le Département de la Santé et des Services sociaux (HHS) en un « Département de la Vie » qui rejetterait explicitement l’avortement et promouvrait la structure familiale nucléaire hétérosexuelle comme « idéale ». Cela inclut une définition du mariage basée sur des principes bibliques et renforcée par des « sciences sociales », ce qui va à l’encontre des droits LGBTQ+ largement acceptés par la société américaine.

Cette approche conservatrice et religieuse pourrait également influencer l’accès à l’avortement et aux soins de santé reproductive. Le projet insiste pour que l’avortement ne soit pas considéré comme un soin de santé et vise à restreindre l’accès aux médicaments abortifs. En outre, le projet cherche à annuler les protections contre les discriminations basées sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, en focalisant uniquement sur le sexe biologique reconnu à la naissance.

Une régression climatique

En ce qui concerne le climat, le projet démantèlerait une grande partie de l’appareil scientifique climatique du gouvernement fédéral. Il qualifie ces programmes « d’alarmisme climatique » et entraverait considérablement la capacité des chercheurs à comprendre les impacts du changement climatique. Cela inclurait la suppression de la recherche sur les énergies renouvelables et le stockage sur batteries par le Département de l’Énergie, tout en augmentant l’extraction de combustibles fossiles sur les terres fédérales. Cleetus avertit d’ailleurs que « toute tentative de ralentir cette transition vers une énergie propre nous expose à de plus grands risques » liés aux impacts sévères du changement climatique.

Éducation et immigration sous pression

Le Projet 2025 propose également des changements radicaux dans le domaine de l’éducation, notamment la suppression du Département de l’éducation et la fin de la remise des prêts étudiants. En outre, le projet pourrait rendre plus difficile pour les écoles américaines d’attirer des étudiants internationaux et pour les employeurs de les embaucher après leurs études. Cela va sans compter la limitation des protections du Titre IX, qui interdisent la discrimination dans l’éducation, en se concentrant uniquement sur le « sexe biologique reconnu à la naissance » et en supprimant les considérations pour l’identité de genre et l’orientation sexuelle.

Les détenteurs de visas représentent une portion significative des étudiants de master et de doctorat dans les programmes d’ingénierie, de santé et de sciences du pays. Le Projet 2025 éliminerait les niveaux de salaire minimum les plus bas pour les travailleurs H-1B, ce qui exclurait effectivement la plupart des diplômés étrangers de ces opportunités d’emploi.

Environnement et santé publique compromis

Le rôle de l’EPA serait également entravé au-delà des programmes liés au changement climatique. Le Projet 2025 augmenterait la mesure dans laquelle les décideurs environnementaux doivent prendre en compte les coûts pour l’industrie, tout en minimisant l’importance des « co-bénéfices » des régulations.

Le Projet 2025 limiterait également ce qui est considéré comme un polluant ou un produit chimique dangereux. Maria Doa, directrice principale des politiques chimiques à l’Environmental Defense Fund et ancienne employée de l’EPA, souligne que les composés PER- et polyfluoroalkyles (PFAS) devraient absolument être considérés comme des produits chimiques dangereux. Ces substances, présentes dans de nombreux produits, prennent des centaines, voire des milliers d’années à se décomposer dans l’environnement et sont liées à de nombreux maux, y compris divers cancers et dysfonctionnements immunitaires.

Ainsi, il est évident que le Projet 2025 représente une menace sérieuse pour la science et les politiques publiques aux États-Unis et ailleurs dans le monde. En politisant la fonction publique, en affaiblissant les institutions scientifiques et en imposant une idéologie religieuse et conservatrice sur des questions critiques, il pourrait avoir des conséquences profondes et durables sur la société américaine. Les experts et les scientifiques avertissent que ces changements compromettraient la santé publique, l’environnement, et les avancées technologiques nécessaires pour faire face aux défis du XXIe siècle.

Retrait brutal de Biden de la course électorale de 2024

Dans une tournure inattendue des événements, le président Joe Biden a annoncé hier qu’il se retirait de la course à l’élection présidentielle de 2024. Cette décision, motivée par des préoccupations personnelles et politiques, a été accueillie par des appels de certains républicains demandant sa démission immédiate. Biden a exprimé son soutien à la vice-présidente Kamala Harris pour la nomination démocrate, ajoutant une nouvelle dynamique à la course électorale.

Cette démission de Biden de la course électorale intensifie les menaces posées par le Projet 2025 et une éventuelle deuxième présidence de Trump. Bien que Biden reste en fonction jusqu’à la fin de son mandat, son retrait de la candidature affaiblit la position des démocrates en vue des prochaines élections. Sans un concurrent de taille dans le cadre de cette bataille électorale, les réformes radicales proposées par le Projet 2025 pourraient trouver moins de résistance.

Cependant, la nomination de Kamala Harris comme candidate démocrate pourrait offrir une nouvelle opposition, mais le retrait de Biden laisse une incertitude que Trump et ses alliés pourraient exploiter pour accélérer leurs objectifs. L’impact sur les politiques scientifiques et environnementales est particulièrement préoccupant. Sans une opposition forte, le Projet 2025 pourrait démanteler des années de progrès en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la santé publique. L’indépendance des agences scientifiques pourrait être compromise, rendant plus difficile la prise de décisions basées sur des données factuelles. En fin de compte, le retrait de Biden de la course électorale pourrait faciliter l’ascension d’une présidence Trump déterminée à remodeler le gouvernement américain selon des principes conservateurs stricts, mettant en péril les avancées scientifiques et sociales durement gagnées.