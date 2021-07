Jeff Bezos préconise d’envoyer toutes les entreprises polluantes dans l’espace

Avec ses millions de commandes et d’expéditions quotidiennes, Amazon est certainement aujourd’hui l’une des entreprises qui contribuent le plus à la pollution environnementale, bien que certaines mesures aient été prises pour réduire l’empreinte carbone totale du système. Cependant, il semblerait que, récemment, Jeff Bezos ait été frappé par la fragilité de la Terre lors de son voyage dans l’espace, et de l’urgence de la protéger. Pour le milliardaire, une solution semble s’imposer : déplacer toutes les entreprises polluantes dans l’espace.

La prise de conscience de l’urgence environnementale pour des milliardaires tels que Jeff Bezos est susceptible de provenir de ce que l’on appelle l’effet de vue d’ensemble, un sentiment que les astronautes expérimentent lors de voyages dans l’espace et à bord de la Station spatiale internationale. Il en résulte une prise de conscience de protection de la planète à tout prix, et cela se produit lorsque les astronautes ont vu le monde sans frontières et l’atmosphère éphémère qui enveloppe la Terre.

Il semble que Bezos l’ait ressenti également. « Quand vous regardez la planète, il n’y a pas de frontières. C’est une planète, et nous la partageons et elle est fragile. Nous vivons sur cette belle planète. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point l’atmosphère est mince quand vous la voyez de l’espace. Nous vivons dedans et elle a l’air si grande. On a l’impression que cette atmosphère est énorme et que nous pouvons l’ignorer et la maltraiter », a-t-il déclaré dans une interview.

Déplacer les entreprises polluantes dans l’espace ? Une idée déconnectée de la réalité immédiate

« Quand vous montez là-haut et que vous la voyez, vous voyez à quel point elle est petite et fragile. Nous devons prendre toute l’industrie lourde, toute l’industrie polluante et la déplacer dans l’espace », ajoute-t-il. Jeff Bezos aimerait donc « déplacer » toute l’industrie polluante dans l’espace. L’homme le plus riche du monde a reconnu que cela prendrait plusieurs décennies à réaliser. Déplacer des industries entières dans l’espace semble pourtant être une idée très loin d’être réalisable. Ce que Bezos propose nécessiterait de s’assurer que les technologies fonctionnent en apesanteur (ou que nous perfectionnons l’émulation de la gravité dans l’espace), acheminer les matières premières jusqu’à l’usine, fabriquer une voiture ou des objets et les renvoyer sur Terre.

Il existe, bien sûr, un certain nombre d’autres industries difficiles à décarboner, telles que le ciment et l’acier. Mais le coût d’une charge utile de ciment à renvoyer sur Terre est extrêmement élevé. Il existe également des technologies en cours de développement ici sur Terre qui pourraient les décarboner dans un intervalle de temps plus rapide que la période de « décennies et décennies » préconisée par Bezos. Il semblerait que même si le PDG d’Amazon et Blue Origin a réellement pris conscience du danger qui pèse sur la Terre, celui-ci soit encore toutefois loin de la réalité des mesures, existantes ou à venir, prises pour la préserver.