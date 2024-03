NVIDIA dévoile GR00T, une IA multimodale destinée aux robots humanoïdes

NVIDIA vient d’annoncer GR00T, un modèle d’IA spécifiquement conçu pour les robots humanoïdes. Cette technologie vise à faciliter l’innovation en robotique et à accélérer avec efficacité l’intégration des robots dans notre vie quotidienne. En se lançant dans ce projet, NVIDIA a déjà conclu des partenariats stratégiques avec des entreprises clés du secteur.

C’est ce 18 mars, lors de la conférence GTC de San Jose, que NVIDIA a dévoilé son projet « Generalist Robot 00 Technology », abrégé GR00T. « Les robots équipés de la technologie GR00T seront conçus pour comprendre le langage naturel et imiter les mouvements en observant les actions humaines. Ils apprendront rapidement la coordination, la dextérité et d’autres compétences afin de naviguer, de s’adapter et d’interagir avec le monde réel », peut-on lire dans le communiqué de NVIDIA. Ce projet devrait ainsi aider les futurs robots humanoïdes à repousser leurs limites. Ils seront plus aptes à réaliser une large gamme de tâches de manière autonome.

Une plateforme de base pour les robots humanoïdes

GR00T est une plateforme de base destinée à fournir les capacités essentielles d’apprentissage et de compréhension à une machine. Le modèle peut être personnalisé pour répondre à des besoins spécifiques sans avoir à être construit à partir de zéro. Il devrait ainsi rendre la programmation des robots accessible à un public plus large, y compris à ceux qui n’ont pas d’expertise technique approfondie en robotique ou en programmation.

GR00T accepte une variété de données d’entrée, telles que du texte, des vidéos, des discours ou même des démonstrations en direct. Une des caractéristiques marquantes de la plateforme est sa capacité à imiter les mouvements humains. Cette qualité lui permet de s’adapter à de nouvelles situations et d’interagir avec des personnes et des objets dans le monde réel.

Pour l’heure, très peu d’informations concernant l’architecture interne du système ont été divulguées, mais l’entreprise assure que les détails seront mis au jour à l’avenir. On sait cependant que le développement de GR00T s’est appuyé sur la plateforme Isaac Robotics — un ensemble logiciel conçu pour optimiser l’utilisation de l’IA dans le domaine de la robotique — de NVIDIA.

Parallèlement, l’entreprise a également introduit sa nouvelle puce baptisée Jetson Thor. Celle-ci a été développée afin de permettre aux robots humanoïdes d’exécuter des modèles d’IA complexes, comme GR00T. Parmi les composantes clés de la puce, il y a le SoC Thor de NVIDIA (un circuit intégré qui représente un ordinateur miniaturisé), des CPU ainsi qu’un GPU de nouvelle génération.

Des partenariats stratégiques

Via le projet GR00T, NVIDIA a déjà conclu des partenariats avec diverses entreprises technologiques. Lors de la conférence, il a été effectivement confirmé que GR00T alimentera des robots humanoïdes conçus par des sociétés de premier plan telles que Figure AI, Agility Rotics, Sanctuary AI, Unitree Robotics et bien d’autres. Ces derniers jours, ces firmes ont fait parler d’elles grâce aux performances améliorées de leurs robots respectifs. Il a également été révélé que NVIDIA collabore désormais avec OpenAI, qui vient d’investir dans diverses entreprises robotiques.

L’enseigne prévoit déjà d’élargir l’accès à GR00T à un plus grand nombre de développeurs en robotique. On attend désormais de voir si Tesla, l’un des acteurs majeurs du secteur, figurera ou non dans les futurs partenaires de l’entreprise.