Découverte d’un énigmatique « œuf d’or » lors d’une mission sous-marine en Alaska

L’exploration océanique continue de dévoiler des surprises. Lors d’une mission de la NOAA dans le Pacifique, un « œuf d’or » a été identifié près d’un volcan sous-marin inactif. Sa présence à une telle profondeur et dans un environnement si spécifique interroge les chercheurs sur sa nature et son origine. Cette trouvaille rappelle l’importance de poursuivre les investigations sous-marines pour mieux comprendre la richesse et la complexité de notre écosystème océanique.

L’exploration des profondeurs océaniques, souvent comparée à la conquête spatiale, offre un aperçu fascinant du monde sous-marin, encore largement inexploré. Récemment, au cours d’une expédition menée par l’équipe d’exploration océanique de la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), un objet étrange a été repéré au fond de l’océan Pacifique, à une profondeur de plus de 3000 m, près d’un volcan sous-marin inactif.

Cet objet, ressemblant à un « œuf d’or », a été découvert à environ 402 km au large de la côte sud de l’Alaska le 30 août 2023. Selon Mark Price du Miami Herald, l’objet doré avait un trou énigmatique, laissant un chercheur s’interroger en direct durant la présentation des résultats : « Quelque chose a essayé d’entrer… ou de sortir ».

This golden orb, likely an egg casing, struck an imaginative chord for many watching yesterday.

