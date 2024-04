OpenAI et Meta se préparent à sortir leurs nouveaux grands modèles de langage

Aucune date officielle n’est encore annoncée, mais l’arrivée de GPT-5 et de Llama 3 serait pour bientôt. D’après leurs concepteurs, ces versions bénéficieront d’une meilleure performance, capables de prendre en charge des demandes plus complexes nécessitant un «dérivé de réflexion».

La course est loin d’être terminée pour ces entreprises qui s’acharnent à créer le meilleur grand modèle de langage (LLM) de tous les temps. Cette année, deux des figures de premier plan — OpenAI et Meta — devraient sortir les nouvelles versions de leurs modèles respectifs, GPT et Llama. Toutefois, aucune de ces grandes firmes n’a révélé une date précise.

OpenAI se contente d’affirmer que son modèle GPT-5 sortira « bientôt », tandis que le géant des réseaux sociaux prévoit une disponibilité publique d’ici quelques semaines. Dans tous les cas, le public s’attend à accueillir des outils dont les performances et les fonctionnalités surpasseront de loin celles de leurs prédécesseurs.

Une sortie imminente

Dans un podcast de Lex Fridman, Sam Altman avait déjà indiqué que le prochain modèle d’IA d’OpenAI — probablement le tant attendu GPT-5 — sortirait dans le courant de l’année. L’outil serait capable de prendre en charge des tâches plus complexes et pourrait être doté d’un niveau de raisonnement bien plus avancé (une sorte de «dérivé de réflexion») ainsi qu’une compréhension plus pointue. Par ailleurs, des investisseurs ont eu l’occasion de tester le fameux produit et ont rapporté au média Business Insider que l’outil serait en mesure de créer des agents d’IA. Néanmoins, les informations concernant GPT-5 restent pour le moment très limitées.

En ce qui concerne la troisième version du modèle Llama de Meta, sa sortie est pour très bientôt. « Au cours du mois prochain, voire moins, et, espérons-le, dans un laps de temps très court, nous espérons commencer à déployer notre nouvelle suite de modèles de fondation de nouvelle génération, Llama 3 », a déclaré le président des affaires mondiales de Meta lors d’un événement tenu à Londres mardi dernier, d’après ce que rapporte le média TechCrunch. Avec ce nouveau produit, Meta espère répondre aux critiques subies par les anciennes versions de Llama en étendant significativement ses capacités. L’outil devrait ainsi être capable de fournir des réponses plus précises et gérer, lui aussi, des tâches plus complexes.

En route vers l’IAG ?

Rappelons qu’une IAG, ou intelligence artificielle générale, est un système informatique hypothétique qui serait capable de comprendre, apprendre et exécuter toute tâche intellectuelle qui peut être effectuée par un être humain. Les entreprises technologiques derrière les récents modèles d’IA n’ont jamais caché leur ambition de concevoir cette technologie, perçue comme le Saint Graal de l’industrie. Cela soulève la question de savoir si les derniers outils développés par OpenAI et Meta les rapprochent de cet objectif.

Du côté de la communauté scientifique, les opinions sont très divergentes. Un grand nombre de sceptiques considèrent l’IAG comme étant une simple illusion. D’autres se montrent plus optimistes en déclarant avoir discerné des signes d’IAG chez GPT-4. Le fondateur de DeepMind, la société spécialisée dans l’IA de Google, pense même que les grandes entreprises ne sont plus qu’à quelques années de concevoir l’IAG, certains allant même jusqu’à estimer son arrivée pour 2028.