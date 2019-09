357 Partages











Depuis quelques jours, l’ouragan Dorian, désormais classé en catégorie 5, est surveillé de très près par les autorités et les climatologues. Dévastant actuellement les Bahamas, il reste une menace réelle pour plusieurs régions côtières des États-Unis, notamment la Floride. Avec des pics de vents atteignant plus de 300 km/h et des pluies torrentielles, Dorian est considéré comme le second ouragan le plus fort à frapper l’Atlantique nord.

Avec des vents maximum de 300 km/h, l’ouragan Dorian est la plus forte tempête jamais enregistrée frappant les Bahamas. Il menace de provoquer des inondations côtières sur la côte est de la Floride et du sud-est des États-Unis. Dorian se classe comme la seconde plus violente tempête (d’après ses vents maximum soutenus) enregistrée dans l’océan Atlantique, après l’ouragan Allen de 1980, et à égalité avec l’ouragan de la fête du Travail de 1935 pour le titre du plus puissant ouragan de l’Atlantique sur les terres.

Alors que la tempête se rapproche de la côte est de la Floride, le National Hurricane Center (Centre national des ouragans) a publié des avertissements d’ouragan et de pics violents dans certaines régions. Bien que le centre de Dorian, contenant ses vents extrêmes de catégorie 5, puisse rester au large, sa trajectoire prévue si proche de la côte a nécessité des avertissements. « Une petite déviation à gauche de la piste pourrait rapprocher le centre intense de l’ouragan, ses vents dangereux, de la côte de la Floride ou sur celle-ci » a écrit le Centre des ouragans dimanche à 17 heures.

Destructions dans les Bahamas et menace pour la Floride

Un scénario catastrophique se déroule dans le nord-ouest des Bahamas, où la face interne de l’œil, l’anneau de vents destructeurs autour du centre, a frappé dimanche. Le Centre des ouragans a indiqué que la tempête se dirigeait vers Grand Bahama. « C’est une situation qui met la vie en danger. Les résidents devraient s’abriter immédiatement. Ne vous aventurez pas dans l’œil s’il passe au-dessus de votre position » a averti le Centre des ouragans.

Plus précisément, la tempête déclenche des rafales de vent dépassant les 354 km/h, ainsi que des inondations provoquées par des ondes de tempête de 5.5 à 7 mètres au-dessus du niveau de la marée normale. « Ces dangers provoqueront des destructions extrêmes dans les zones touchées et se poursuivront pendant plusieurs heures » a déclaré le NHC.

La tempête se déplace lentement vers la Floride et le sud-est des États-Unis, mais sa trajectoire exacte reste quelque peu incertaine, des modèles informatiques prévoyant un mouvement légèrement plus proche de la côte tôt dimanche. La Floride devrait éviter le plus gros de l’ouragan, mais les dangers sont toujours possibles. La Géorgie côtière et les Carolines sont également en danger.

Même si la majorité des modèles informatiques prédisent que Dorian restera juste au large de la côte de la Floride, le National Hurricane Center exhorte les habitants à conserver leur vigilance et à continuer à se préparer à un ouragan extrêmement dangereux. À 17 heures, la tempête était à 153 km à l’est de Freeport, sur l’île de Grand Bahama, et elle évoluait vers l’ouest à 8 km/h. Les vents maximaux de la tempête sont de 300 km/h et Dorian a maintenu l’intensité des catégories 4 et 5 pendant une période exceptionnellement longue.

Un ouragan de catégorie 5 au cycle irrégulier

Les tempêtes aussi puissantes ont généralement tendance à subir des cycles qui affaiblissent leurs vents extrêmes, mais Dorian n’a pas montré cette dynamique. Au-dessus du nord des Bahamas, le vent dévastateur et les pluies torrentielles qui règnent au cœur de la tempête peuvent se maintenir au moins 24 heures lorsque les courants de direction dans l’atmosphère s’effondrent, obligeant Dorian à se déplacer lentement, voire même à s’immobiliser pendant un certain temps.

Au regard de ces conséquences, il s’agit d’une tempête qui, selon sa trajectoire exacte sur le nord des Bahamas, en particulier Grand Bahama et les îles Abaco, pourrait remodeler ces lieux pendant des décennies. Selon Phil Klotzbach de la Colorado State University, il est également fort probable que ce soit le deuxième ouragan de catégorie 5 à toucher les Bahamas depuis 1983. L’ouragan Andrew, en 1992, est le seul autre. La base de données internationale sur les ouragans ne remonte à 1983.

Les vents soutenus de la tempête sont les plus forts jamais enregistrés au nord de l’océan Atlantique, à l’est de la Floride. Sa pression, qui s’est établie à 910 millibars, est nettement inférieure à celle de l’ouragan Andrew lorsqu’il a touché terre dans le sud de la Floride en 1992 (plus la pression est basse, plus la tempête est forte), et les données recueillies par le Lockheed WP-3D Hurricane Hunter volant à l’intérieur de la tempête montrent que Dorian peut encore s’intensifier.

Une recrudescence d’ouragans de catégorie 5 dans l’Atlantique

Dorian se renforce, ce qui pourrait avoir des conséquences sur les prévisions concernant la Floride. Les vents dus aux ouragans s’étendent maintenant jusqu’à 72 km du centre et les vents tropicaux résultant s’étendent jusqu’à 220 km. Les dernières prévisions du Hurricane Center prévoient que Dorian demeure une tempête de catégorie 5 pendant 24 heures avant de s’affaiblir lentement, mais reste un formidable ouragan lorsqu’il se rapproche de la Floride et se dirige vers le nord des Carolines.

Si la tempête se rapproche de la Floride, des vents de force tropicale pourraient arriver dès dimanche soir ou tôt lundi matin. Comme la tempête devrait être lente, les effets du vent, de la pluie et des ondes de tempête pourraient être prolongés et perdurer au milieu de la semaine prochaine.

Dorian atteignant la catégorie 5, c’est la première fois depuis le début de l’ère des satellites (dans les années 1960) que des tempêtes de catégorie 5 se développent dans l’Atlantique tropical en quatre années consécutives, selon Brian McNoldy, expert en météorologie tropicale chez Capital Weather Gang.

Vidéo montrant l’évolution de l’ouragan Dorian vu depuis l’espace :

Sources : NHC